OBRAZEM: Zápisy proběhly letos později, děti v Postoloprtech je mají za sebou

Postoloprty - Zatímco dříve chodily děti k zápisům už v lednu či únoru, letos poprvé to bylo později. V Postoloprtech se konal dva dny.

Zápis do prvních tříd proběhl v Postoloprtech v pátek 7. dubna a v sobotu 8. dubna. Na snímku Kristýna Gabčová.Foto: Deník/Hynek Dlouhý

Zápis do prvních tříd proběhl v Postoloprtech v pátek 7. dubna a v sobotu 8. dubna. Stejný termín byl také v Lounech, v Žatci byl o několik dní dříve. V letošním roce chodí děti k zápisům později, nařizuje to novela školského zákona. Zatímco v minulosti se zápisy konaly v lednu či únoru, nyní musí probíhat v dubnu. Vláda si od tohoto nařízení slibuje menší počet odkladů, vychází z předpokladu, že vývoj dětí ve věku kolem pěti až šesti let probíhá velmi rychle a u zápisu v dubnu bude tedy vyzrálejší než o několik měsíců dříve.