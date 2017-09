OBRAZEM: Žatecké náměstí provoněla jablíčka

Žatec /FOTOGALERIE/ - Podzimní farmářská slavnost lákala lidi do centra Žatce.

V kurzu byla cibule, zelí nebo jablka, návštěvníci si ale mohli koupit také například sušené dobroty nebo dekorační předměty z přírodních materiálů a další zboží. Farmářské trhy tam kromě kulturního programu doplnila také soutěž o nejlepší výrobek z jablek.

Kdo chtěl, mohl přihlásit svůj štrúdl, jablečný řez nebo dortík. Další slavnost chystají v Žatci na říjen, o pravidelných trzích uvažuje vedení Žatce do budoucna. Farmářské trhy se vrátily do Žatce po dvouleté odmlce, tehdy se ale konaly ve všední den v dopoledních a odpoledních hodinách, to ovlivňovalo zájem o ně. Do budoucna chtějí pořadatelé najít vhodnější termín.