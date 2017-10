Od revoluce se do Sněmovny vydalo jen sedm lidí z okresu Louny

Okres Louny - Za sedmadvacet svobodných let měl okres Louny jen sedm poslanců, dva navíc v regionu nebydleli a jen dojížděli. Letos jsou šance na poslance velké, řada lidí je na vrcholu kandidátek.

Volby. Ilustrační foto. Foto: DENÍK/ Jan Karásek

Jejich hlavní prací je určitě schvalování celostátních zákonů. Pokud jsou ale schopní, dokáží poslanci svému regionu výrazně pomoci. „Tlačit“ mohou třeba na výstavbu silnic nebo řešení dalších palčivých problémů. V okrese Louny je ale poslanec „vzácný druh“. Zatímco jiné regiony mají i několik zástupců najednou, lounský region měl od Sametové revoluce jen sedm poslanců.

Od listopadu 1989 do současnosti, tedy za sedmadvacet svobodných let, bylo zvoleno za okres Louny do parlamentu jen sedm politiků – Karel Novosad, Vladimír Záhorský, Vladimír Budínský, Martin Starec, Josef Čerňanský a v posledním období také Michal Kučera a Marie Benešová. Jen pět z nich ale mělo bydliště v regionu, dva dojížděli.

Poslanec může lobbovat

„Mít poslance v regionu je zásadní pro jeho rozvoj. Může problematiku z regionu pomoci řešit i tím, že ji otevírá a projednává v parlamentu, na ministerstvech a podobně,“ říká Michal Kučera z Loun, současný poslanec za TOP09. Jako příklad uvádí tlak na rychlejší dostavbu silnice na Prahu.

Že poslanec z okresu je pro region přínosný se vzácně shodují i všichni další kandidáti z Lounska do nadcházejících parlamentních voleb. „Je to důležité. Zná problémy regionu, může navrhovat legislativní změny. Může pomoci s různými potížemi, může vyvíjet tlak na řešení problémů regionu,“ tvrdí například také Petr Kubeš, trojka na kandidátce KSČM.

Zatímco jiné regiony mají i několik poslanců najednou, okres Louny v této statistice zaostává. Dvě volební období dokonce neměl poslance žádného. Malou výjimkou byly poslední čtyři roky, kdy měl region zástupce dva.

Kandidáti z okresu jsou vysoko

Změní se tato situace po nadcházejících volbách? Šance je, kandidáti z regionu jsou na nezvykle vysokých postech. Michal Pehr z Loun je jedničkou u KDU – ČSL, stejný post patří i Michalu Kučerovi z TOP09. Trojkou na „soupisce“ KSČM je Petr Kubeš ze Žatce, třetí je také Pavel Růžička na kandidátce ANO. Petr Jindřich z Cítolib je pátý na kandidátce ODS, čtyřkou ČSSD je Vojtěch Václav Pour z Ročova a na stejném místě, ale u Pirátů, je i Radek Holodňák ze Žatce.

Uvidíme, rozhodne se už 20. a 21. října. A jaké poslance okres Louny od Sametové revoluce poznal?

Vůbec prvním svobodným poslancem byl lékař ze Žatce Karel Novosad. Jeden z mluvčích Občanského fóra v Žatci byl kooptován do tehdejšího Federálního shromáždění, svůj post pak obhájil v prvních svobodných volbách v roce 1990. Poslancem byl do roku 1992. Později spáchal sebevraždu. Druhým byl podbořanský Vladimír Záhorský. Region opět vyslal do křesla poslance lékaře. Byl v roce 1992 zvolen za ODS, jeho působení ve Federálním shromáždění ale bylo velmi krátké, protože bylo v prosinci 1992 rozpuštěno kvůli zániku Československa.

Sedm poslanců

Dalším byl Vladimír Budínský z Loun. Ten se stal dokonce ministrem dopravy ve vládě Václava Klause, kde působil od října 1995 do července 1996. Budínský, člen ODS, nejprve figuroval v České národní radě. Ta ale od ledna 1993, po vzniku České republiky, převzala funkci českého parlamentu. Politik z Loun mandát jednou obhájil, ve Sněmovně byl od roku 1993 do 1998.

Po třech pravicových poslancích pak okres Louny získal i prvního levicového zástupce. Region zastupoval v letech 1998 až 2002 sociální demokrat Martin Starec. Starec ale nebyl až tolik poslancem z okresu, jako jeho předchůdci. Za Lounsko sice kandidoval, ale trvale tam nežil. Do regionu ale podle pamětníků pravidelně zajížděl a byl aktivním.

Dva zástupci v posledním období

Na dalšího zástupce si musel region jedno volební období počkat. V roce 2006 pak usedl do poslanecké lavice Josef Čerňanský. Dlouholetý starosta Podbořan byl zvolen „v dresu“ ČSSD, končil v roce 2010.

V dalším volebním období pak okres Louny opět zástupce neměl. V zatím posledním období, které právě končí, pak zastupovali region dva lidé. Michal Kučera z Loun na soupisce TOP09 a Marie Benešová, bývalá ministryně spravedlnosti, za ČSSD. Ta ale také v regionu nežila, pouze za něj kandidovala.