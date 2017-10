Adéla z Podbořan vyhrála titul v soutěži Dívka Talent

Podbořany, Plzeň /FOTOGALERIE/ - Studentka žateckého gymnázia se možná jednou bude věnovat psychologii.

Patnáctiletá tmavovlasá studentka Adéla Molnárová vyhrála celostátní finále soutěže Dívka Talent. Finále proběhlo o víkendu v Plzni. Adéla bydlí v Podbořanech a od září studuje gymnázium v Žatci. V červnu vyhrála rovněž v Plzni už také semifinále této soutěže, v dubnu byla vítězkou oblastního kola v Žatci.

"Z úspěchu mám obrovskou radost. Pořád mi to ještě pořádně nedochází. Je to neskutečné, úžasné," popsala Adéla ve svých prvních dojmech po vyhlášení. Hlavní cenou této soutěže byla pozvánka na casting agentury Czechoslovak Models. "Přemýšlím, že bych to zkusila," uvedla sympatická studentka. V září nastoupila do prvního ročníku Gymnázia Žatec. Později by chtěla pokračovat ve studiu i na vysoké škole. V jejích představách jsou nyní obory jako psychologie nebo učitelství.

Úspěch Adéle přejí i její kamarádi, blízcí, a také lidé, kteří jí pomáhali s prvními kroky v počátečních fázích soutěže v Žatci. "Adélko, věřili jsme ti. Jsi naše jednička!" napsala na sociální síť například Monika Rothová.

"Adélka byla mou favoritkou od prvního okamžiku, kdy vstoupila na prkna žateckého divadla. S lehkostí, pokorou, se vším, co k věku patří. Je to éterická bytost s ladnými pohyby, kultivovaná a krásná. Moc gratuluji," uvedla Radka Mašková z pořadatelského štábu oblastního kola soutěže Dívka Talent v Žatci.

V samotném finále o titul v sobotu 30. září večer v plzeňském Parkhotelu bojovalo dvanáct sympatických dívek ve věku 14 až 16 let z různých míst ČR. Finalistky měly možnost oslovit porotce i diváky ve čtyřech disciplínách. Všechna vystoupení na jevišti pečlivě sledovalo dvacet členů poroty. Neznámější tváří z porotců byl herec Jan Čenský. Večerem provázela Lucie Křížková, která v roce 2003 ještě s dívčím jménem Lucie Váchová získala titul Miss ČR.