Armáda šetří a papíruje. Výcvik je ale těžší

Ústecký kraj - Podle profesionálních vojáků není obrana státu soběstačná.

Armáda. Ilustrační foto. Foto: DENÍK/ Petr Kinšt

Jen podle 17,6 procent panelistů Deníku z Ústeckého kraje zaručují vládní opatření dostatečnou obranyschopnost státu. O opaku je přesvědčeno 82,4 procent dotázaných. Odpovídalo 68 lidí.

Před dvaceti lety bylo v armádě leccos jednodušší. Dnes všude šetří peníze, a tak vojáci každý výdaj musejí nějak obhájit. Dělají to lejstry. V armádě prostě narostla byrokracie. Na druhou stranu je výcvik náročnější, akčnější a účelnější. Tak změny vnímají někteří dlouholetí vojenští profesionálové.

„Změny byly sice pomalé, ale dalo by se říci, že zásadní. Metodika výcviku ovšem zůstala stejná a kdo nasbíral zkušenosti před dvaceti lety, pořád je tam má a využije je naplno," říká profesionální voják Jan Novák z Ústí nad Labem.

Kde vykonává službu, nesmí kvůli armádním pravidlům říci. V minulosti sloužil u Sil územní obrany v Litoměřicích. Ve službě zažil výměnu několika ministrů, změnu hodností i hodnostních sborů a každý rok jinou armádní reformu. Hlavně v 90. letech a po roce 2000 stíhala jedna druhou raketovou rychlostí.

Bosna i pohotovost po Dvojčatech

Některé z jeho tehdejších kolegů vyslali na mise IFOR a SFOR do bývalé Jugoslávie 1996 až 2001. Armáda tehdy měla základnu ve městě Banja Luka v Bosně.

Zažil ale i zvýšenou bojovou pohotovost po teroristickém útoku na Dvojčata v New Yorku. Hlídal letiště i velvyslanectví USA rok poté. „Legrační bylo, že jsem pod sebou měl rotu záklaďáků, kteří za sebou neměli ani základní výcvik. Po 14 dnech od nástupu do armády měli vykonávat strážní službu. Kdyby se tehdy něco stalo, nebo to prosáklo do médií, byl by to průšvih a ostuda," vzpomíná.

Základnu mu zrušili v roce 2002. „Odcházeli jsme v listopadu. Pár jich v armádě zůstalo, ale většina z nás odešla do civilu. Měli toho plné zuby. Tehdy to byla politická úlitba době. Dnes nám ti lidé scházejí. Obrana státu rozhodně není soběstačná. Spojence potřebujeme," zamýšlí se voják v hodnosti kapitána.

I mobil je hrozba

Současný svět podle něj přináší hrozby ze všech stran, nejen od teroristů s bombou omotanou kolem pasu. Poukazuje přitom na mobilní aplikace. „Velitel musí pamatovat i na tohle. Když si vezmete zapnutý mobil do lesa, funkce sdílení polohy nebo zapnutá GPS nahlásí, kde jste. Útok na mobil je součástí válečné strategie. Jakmile vás takto najdou, bude následovat další útok tankem nebo raketou," dodává kapitán.

Zaručují vládní opatření dostatečnou obranyschopnost?

Lukáš Konečný

OSVČ, Ústí nad Labem, 38 let

Nemyslím si, že by naše vláda dávala dostatek financí a efektivně do obranyschopnosti naší země. A to především v návaznosti na migrační problémy. Asi to má mnohem více aspektů, ale ani výchova mládeže, především pohybová, k tomuto tématu neprospívá.

Miroslav Grajcar

předseda o.s. Indigo, Děčín, 59 let

Domnívám se, že obranyschopnost státu je dobrá, avšak se zavedením povinné vojenské služby alespoň na dobu 6 měsíců bych souhlasil.







Břetislav Sedláček

projektant, Žatec, 31 let

Ano, ale rozhodně to není hitparáda, vždy je to otázka financí. Armáda funguje, ale má zastaralé technologie, staré radary, tanky. Jsme jako Evropa v podstatě ve válce a do armády by se mělo začít investovat, abychom byli jako stát na světové armádní úrovni. Mít kvalitní armádu je základem každého státu.