Audit v Žatecké teplárenské má provést firma BDO audit

Žatec - V městské radě rozhodla o dalším postupu těsná většina.

Hodně napjatá bývají v poslední době jednání rady města Žatce, kde se už několikrát projednával forenzní audit v Žatecké teplárenské – společnosti vlastněné městem, která dodává do Žatce teplo. Na pondělním jednání radních padlo rozhodnutí, že jej provede společnost BDO Audit se sídlem v Praze. Rozhodnutí padlo v radě těsnou většinou hlasů.

Pro byla „levicová" část rady – místostarostka Jana Nováková a radní Karel Krčmárik, Ivana Malířová a Oldřich Řáha. Při hlasování se zdrželi starostka Zdeňka Hamousová, místostarosta Jaroslav Špička a radní Jaroslav Hladký.

Forenzní audit v Žatecké teplárenské má prověřit hospodaření v letech 2013 až 2016, o jeho zadání rozhodla rada města letos v lednu. Vyhlásila výběrové řízení, přihlásily se do něj tři auditorské firmy.

Prověřovat se má 35 dní

Zmíněný vítěz výběrového řízení, společnost BDO Audit, byla podle informací Deníku spolu s dalším jedním uchazečem ale nejprve z hodnotícího procesu vyřazena. Na obálce, ve které byla nabídka předložena, chybělo razítko a podpis, což bylo požadováno v podmínkách řízení. Nakonec ale po konzultacích s odborníky na výběrová řízení padlo rozhodnutí, že jde pouze o formální nedostatek a nabídka byla dál posuzována.

Společnost BDO Audit nabídla, že audit v teplárenské provede za 35 dní za částku necelých osm set tisíc korun. To je zhruba o polovinu méně, než byla nabídka druhé posuzované firmy. Předpokládaná hodnota zakázky byla dva miliony korun. Požadavek, aby firma nejprve takto nízkou cenu vysvětlila, většina radních odmítla.

Nyní je na starostce města, která se při hlasování zdržela, aby podepsala smlouvu s uvedenou auditorskou společností. „Budu to konzultovat s právníkem. Podle usnesení rady města bych měla podepsat něco, s čím nesouhlasím," sdělila Deníku Zdeňka Hamousová.

Podezření na manipulaci, zpronevěru, podvody

Forenzní audit má v Žatecké teplárenské ukázat, zda nedošlo například k majetkové zpronevěře, manipulaci výběrových řízení nebo případně k dalším finančním podvodům. Forenzní audit se provádí v případě podezření na protiprávní jednání, a to zejména v oblasti financí a účetnictví. Auditoři mají zkoumat hlavně obchodní dokumenty, účetní záznamy, závěrky nebo výroční zprávy společnosti.

Město v zadávací podmínkách celkem obsáhle popsalo, co se má konkrétního prověřovat.

Hospodařením v Žatecké teplárenské se také zabývají na základě podaného trestního oznámení policisté a státní zástupci.

Výňatek ze znění výzvy:

Forenzní audit by měl mimo jiné zahrnovat:

a) forenzní prověření správy a nakládání s majetkem společnosti ve smyslu, zda tu existují úkony, které jsou v rozporu s normami trestního práva hmotného,

b) forenzní prověření interního nastavení systému zadávání veřejných zakázek ve smyslu, zda může nastavením docházet k pletichám při zadávání,

c) forenzní prověření zadávacích (výběrových) řízení za sledované období, včetně kontroly výstupů, plnění ze smluv uzavřených na základě jednotlivých zadávacích (výběrových) řízení a navazující smluvní a účetní dokumentace

d) prověření případných vazeb mezi osobami (subjekty), které se podílely nebo potenciálně mohly podílet na nestandardních jednáních (tedy takových, jež jsou v rozporu s objektivním právem) a transakcích, a to s důrazem na zjištění případných vzájemných vazeb a propojení těchto osob (subjektů) se zaměstnanci nebo osobami jim blízkými,

e) zjištění skutečných nebo potenciálních střetů/konfliktů zájmů nebo možného korupčního chování, a to jak ze strany zaměstnanců společnosti, tak i ze strany třetích osob (dodavatelů, apod.) vůči společnosti. Četnost oslovování jednotlivých dodavatelů pro realizaci zakázek.

f) prověření obchodních smluv (vyjma smluv pracovněprávních a smluv na dodávku tepla a teplé vody) uzavíraných společností, jejichž hodnota plnění je vyšší jak 50 000,- Kč bez DPH a jejich soulad s právními předpisy, se zaměřením na smlouvy, které byly uzavírány i s obchodními korporacemi ve vlastnictví některého člena zastupitelstva města, nebo tento člen zastupitelstva města vlastní v takovéto společnosti podíl, nebo je členem orgánů takovéto společnosti; nebo takové smlouvy s osobami blízkými nebo smlouvy uzavřené s členem zastupitelstva města jako fyzickou osobou podnikající nebo osobou mu blízkou.

g) prověření postupu společnosti v souvislosti s přípravou a realizací jak stávajícího, tak i zrušeného výběrového řízení projektu s názvem „Ekologizace ŽT, a.s.". První investiční akce v rámci projektu – rekonstrukce rozvodů CZT v lokalitě VS 4. Druhá investiční akce v rámci projektu – rekonstrukce kotlů K1 a K2 na kotle s fluidním spalováním.

h) prověření, zde nedošlo k úniku informací tvořících obchodní tajemství, a to v době, kdy bývalá ředitelka společnosti (zřejmě bez vědomí představenstva a valné hromady) jednala se zástupcem společnosti ČEZ, a.s. o možném prodeji ŽT, a.s.

ch) posouzení hospodárnosti a účelnosti realizovaných investic v komparaci s možnými alternativami, zejména s alternativou posílení zdroje v ŽT, a.s. o plynovou kotelnu namísto rekonstrukce K1 a K2 fluidním spalováním,

i) posouzení vlivu na konkurenceschopnost společnosti na trhu v návaznosti na provedené investice a zvolená technická řešení dle předchozích bodů tohoto zadání,

j) prověření, zda v zájmu vylepšení hospodářského výsledku nedocházelo k přenášení nákladů do roku následujícího,

k) prověření, zda byly, či nebyly v letech 2013-2016 prováděny účetní či jiné nestandardní (rozporné nebo nasvědčující rozporu se zákonem) operace při vykazování množství nakoupené a spotřebované dřevní hmoty-štěpky, a to ve vztahu k množství vyrobené elektrické energie,

l) působnost a fungování společnosti v souladu s jejími stanovami, a to ve vztahu plnění úkolů zadaných představenstvem,

m) posouzení finanční ztráty ŽT, a.s. nevyužíváním elektrické energie (0.3 MW) vyrobené v ORC systému pro vlastní technologickou a netechnologickou spotřebu, dojde-li zpracovatel k závěru, že jde o ztrátu,

n) posouzení nutnosti rekonstrukce VS 4 ve vztahu k technickému stavu jiných VS (výměníkové stanice), z hlediska hospodárnosti a řádného obchodního vedení společnosti,

o) prověření, zda byla uplatňována reklamační řízení v rámci realizovaných investic

