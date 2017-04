Autobusy ve čtvrtek pojedou! Řidiči plošně stávkovat nebudou

Ústecký kraj – Plni optimismu jsou ředitelé čtyř autobusových firem zajišťujících dopravu v Ústeckém kraji. Ke stávce za vyšší platy by se ve čtvrtek mělo přidat jen několik řidičů z firmy BusLine. Jejich odborář Jiří Kuchynka měl ve středu nahlášenu stávku pouze od šoférů ze střediska Děčín.

Zelený autobus. Ilustrační foto. Foto: Deník/Roman Nešetřil

„Zde je 40 řidičů, stávku jich podepsalo 13," řekl odborář BusLine Kuchynka.

Ředitel společnosti Radek Chobot přesto předpokládá, že ve čtvrtek pojedou všechny autobusy. „Kdyby někteří řidiči stávkovali, tak to budou jen jednotlivci, které nahradíme," ujistil Chobot.

Další z dopravců, Autobusy Karlovy Vary, se ke stávce nepřipojí. „Za oblasti v Ústeckém kraji mám stanovisko odborů z Mostecké pánve, Kadaně–Žatce a z Chomutova. Ze Šluknovska zatím ještě konečné stanovisko nemám, nejsem schopen říci, jestli zde řidiči vyjedou, nebo ne. Na ostatních oblastech určitě bude doprava zajištěna," uvedl ve středu odpoledne ředitel firmy Zdeněk Suchan.

NEMAJÍ BÝT RUKOJMÍ

Věří ale, že se Šluknovsko ke stávce nepřipojí. „Ale zatím to nemám písemně, je to na základě několikadenního intenzivního vyjednávání s odbory," řekl Suchan. „Děláme všechno pro to, aby na Šluknovsku doprava byla zajištěna v plném rozsahu a aby cestující nebyli jako rukojmí," dodal.

Společnost ČSAD Slaný už odpoledne hlásila, že její řidiči na Litvínovsku, Bílinsku a v Dolním Poohří určitě vyjedou. Stávkovat nakonec nehodlají ani zaměstnanci teplické Arrivy.

BusLine v úterý uzavřela dohodu, na základě které Ústecký kraj přispěje na zvýšení mezd řidičů 5,7 milionu korun do každé oblasti, kde firma jezdí. Kraj ale stále připravuje zřízení vlastního dopravce.