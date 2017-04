Babybox: v Žatci či Lounech v nedohlednu, jinde standard

Louny, Žatec – Po republice je schránek pro „nechtěné děti" 70, našlo se v nich za 12 let už 151 novorozenců. V kraji je jich 7, dětí bylo odloženo 16. Jen v okrese Louny není a hned tak nebude.

Zakladatel babyboxů Ludvík Hess.Foto: Vít Černý

Pepík a Dalibor v Kadani. Marcelka, Biolka, Jiřina a Jiřík v Mostě. Míša v Chomutově. To jsou jména dětí, které v regionu někdo odložil do babyboxů. Schránky pro „nechtěné děti“, i když stále vzbuzují bouřlivou diskuzi, jsou už standardem. Jediným místem, kde v Ústeckém kraji chybí, je Žatecko a Lounsko. A zdá se, že hned tak se ho tam nedočkají. Nedaří se najít místo, v nemocnici ho prozatím nechtějí.

„Bohužel, zatím tam babybox není. Budeme to ale určitě zkoušet dál. Dlouhodobě se nám nedaří se tam domluvit,“ říká zklamaně Ludvík Hess, zakladatel babyboxů.

Jediný okres v kraji bez boxu

Po celé republice za dvanáct let vzniklo už 70 babyboxů. Jsou takřka všude. Další dvě schránky pro odložené novorozence začnou fungovat letos. Na mapě tak zůstane jen několik málo regionů, přesně tři, kde nebudou. Mezi nimi také Žatecko a Lounsko. „Okres Louny je jediným v Ústeckém kraji, kde schránka není. Velice rád bych ho tam co nejdříve instaloval, aby mohl pomoci, kdyby bylo potřeba. Vždyť Ústecký kraj je po Praze místem, kde máme nejvíce odložených dětí,“ pokračuje Hess.

V babyboxech bylo za téměř dvanáct let jejich provozu už nalezeno 151 dětí. Poslední, Vladislav, teprve před pár dny v Praze. V Ústeckém kraji jich je sedm, odloženo tam bylo 16 novorozenců. V regionu dvě v Kadani, kde funguje už od roku 2007 (byl čtvrtým v republice). Před osmi lety tam našli Pepíka, v roce 2011 Dalibora. V Mostě, kde je schránka od roku 2010, už v babyboxu byly čtyři děti. Zatím poslední, Biolek, v únoru 2015. V Chomutově evidují jednoho novorozence, před pěti lety se tam našel Michal.

Zvažovalo se několik míst

Nový babybox přijde na zhruba 300 až 500 tisíc. Hess je připraven oslovit sponzory, vždy zaplatí výraznou část. Možností je také spolufinancování města, o tom ale musejí rozhodnout zastupitelé. Provozní náklady prý nejsou nijak vysoké, spotřeba elektřiny minimální. První dva roky je servis zdarma, pak se o něj musí starat místo, kde je schránka umístěna. A toho se někteří také bojí.

V okrese Louny se už hledalo v minulých letech na řadě míst. Uvažovalo se například i o dětském domově v Žatci, schránka potřebuje vlastně „jen“ nepřetržitou službu, aby z ní někdo mohl dítě vyjmout a předat lékařům. Někde tak jsou například i v domovech důchodců. Z této myšlenky ale nakonec sešlo, neukázala se jako vhodná. Dítě by se znovu muselo převážet. Také se záchrankou se jednalo, tam by ale údajně někdy hrozilo, že na základně nikdo nezůstane, všichni budou na výjezdu a neměl by kdo dítě vyzvednout.

Jasná volba: nemocnice

Jako nejlepší řešení vidí Hess i další žateckou nemocnici. „Oslovil jsem nemocnice, záchranku, různé další instituce, zatím jsem všude byl odmítnut. Jako nejideálnější řešení vidím umístění v žatecké nemocnici, je jediná v regionu s akutní péčí, má dětské i novorozenecké oddělení,“ myslí si.

S tím, že žatecký špitál by byl pro schránku v regionu nejlepším řešením souhlasí i vedení měst. Zatím to ale nevypadá, že by tam v blízké budoucnosti byl. „Takové zařízení by asi mělo být u nemocnice s akutní péčí, která je v Žatci,“ řekl už před časem Radovan Šabata, starosta Loun.

„Kdekoli jinde, než v nemocnici by to byl podle mého nesmysl. Osobně babyboxy podporuji, nebránila bych se proto ani tomu, aby byl v Žatci. Zároveň ale chápu, že je důležité pro něj zajistit určité personální a technické zázemí. A právě kvůli některým provozním věcem, které naše nemocnice zatím nemůže garantovat, tam prozatím není. Podle vedení nemocnice by nebylo vhodné babybox nyní instalovat, právě kvůli tomu, že by nemohli splnit některé provozní nároky,“ uvedla pro Deník Zdeňka Hamousová, starostka Žatce. Také podle ní zatím není jasné, kam konkrétně by byl instalován, vhodné místo prý prozatím není.

Podle ředitele teď není box priorita

Dříve nemocnice odmítala schránku kvůli finančním potížím, ty se ale podařilo vyřešit. Pak kvůli plánované výstavbě nového dětského pavilonu, z toho ale prozatím sešlo. Vedení nemocnice se do budoucna babyboxu úplně nevzdává, v současnosti prý ale jeho instalace není aktuální. „Je to kvůli personálně technickým možnostem naší nemocnice. Současný stav personálu neumožňuje jeho další zatěžování, bylo by to riziko. Také technické a provozní možnosti naší nemocnice to nyní neumožňují. V dojezdové vzdálenosti jsou babyboxy v Kadani, Chomutově a Mostě. V současné době to pro nás není priorita,“ sdělil Deníku ředitel žatecké nemonice Jindřich Zetek.

Podle zastánců babyboxů jde údajně v případě Žatce spíše o hledání, jak nezřídit, než hledání možného řešení. A i pár kilometrů prý může rozhodovat. „Nároky na personál nejsou prakticky žádné. V první chvíli tam nemusí být ani lékař. Stačí jakákoli stálá služba, kdokoli, kdo dítě přikryje,“ oponuje zakladatel babyboxů Hess.

Vedení špitálu si to ale nemyslí. Připraven by prý musel být stále specialista. „To, že to není personálně a provozně obtížné, tvrdí pan Hess. My ale musíme dbát na bezpečnost, nemůžeme si dovolit, aby se něco stalo. Nyní to není v našich možnostech, nemůžeme lékařský personál dál zatěžovat, riskovat. Pokud se situace do budoucna zlepší, je možné se k této otázce vrátit,“ pokračoval ředitel nemocnice.

„Chci překonat odpor a dál vyjednávat. Věřím, že do budoucna se nám to povede,“ chce se dál snažit Hess.

Podle průzkumů babyboxy podporuje drtivá většina veřejnosti, najdou se ale i odpůrci. Hlavně jsou z řad dětských lékařů, kteří tvrdí, že i bez schránek je u nás dost možností, jak dítě bezpečně odložit. Upozorňují, že podle policejních statistik počet odložených dětí mimo babyboxy a zabitých novorozenců vůbec neklesá, je stejný jako před jejich startem. Ti kteří dají dítě do babyboxu by ho prý odložili bezpečně i bez něj. Schránky prý také mohou „vybízet“ k odložení.

Ludvík Hess a jejich další zastánci ale babyboxy brání. Schránka má podle nich pomoci matkám v nouzi bezpečně dítě v bezvýchodné situaci odložit. Připomíná také dva případy z regionu, kdy v roce 2007 byl odhozen novorozenec v Lounech u kolejí, tehdy naštěstí přežil. V roce 2013 pak bohužel v Podbořanech zemřelo dítě, které jeho matka hodila do popelnice.

„Matka, která dítě chce, ho do schránky nedá, jen proto, že babyboxy jsou. Je to lepší řešení, pokud je matka v nouzi, než aby ho někam třeba v zimě pohodila. V mnoha případech je to pro matky příliš složité, příliš daleko, jsou psychicky dole, zdeptané, v takové situaci to může být až nepřekonatelná vzdálenost,“ říká Hess a dodává: „Babybox je pojistka, takový hasicí přístroj, který má pomoci matkám v nouzi.“