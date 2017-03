Barvivo v Lounech se pouští do kanalizace

Louny - Látka má ukázat, kudy teče odpadní voda a zda jsou stoky dostatečně průchodné.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Archiv

Do kanalizačního řadu v historické části Loun se dnes, ve čtvrtek 2. března, pouští potravinářské barvivo. Správci sítě se tak snaží zjistit, kudy teče odpad, jaká je průchodnost kanalizace.



„Jelikož se jedná o historickou zástavbu, je možné, že se tato voda objeví na hladině řeky Ohře. Konkrétní úsek se nachází přímo u radnice v centru města. Potravinářské barvivo je nezávadné a nikterak nebezpečné pro životní prostředí,“ upozornila Kamila Jarolímková z Městského úřadu v Lounech.



Barvivo by se mělo do řadu vpouštět až do 15. hodiny. Ne do vodovodního řadu, jak původně informovala lounská radnice, ale do zmíněné kanalizace. "Do vodovodního řadu se nic takového pouštět nesmí," vysvětlila Iveta Kardianová, mluvčí Severočeských vodovodů a kanalizací.