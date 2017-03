Běh o život bude pomáhat chomutovské onkologii letos naposledy

Chomutov, Louny - Bývalý pacient z Loun daroval oddělení dohromady téměř jeden milion korun.

Miroslav Kalina a Andrea Kloučková předávají šek Foto: Krajská zdravotní

Deset let odhodlání, dřiny a milion korun na účtu potřebných. Pacienti onkologického oddělení chomutovské nemocnice mají oporu nejen ve svých blízkých a personálu. Už deset let jim pomáhá Miroslav Kalina z Loun, který každý rok organizuje Běh o život. Loni se k němu přidala i cvičitelka zumby Andrea Kloučková se svým Zumba maratonem. Obě akce vynesly dohromady 28 850 korun, které teď předali primářce Martině Chodacké.

Miroslav Kalina sám před lety rakovinou onemocněl. Léčil se právě na chomutovské onkologii a má k ní pořád silný vztah. Vrací se tam na konci každého ročníku Běhu o život se symbolickým šekem. „Pan Kalina přispívá výraznou měrou ke zpříjemnění pobytu pacientů na našem oddělení. Celková částka darů z dosavadních devíti ročníků je téměř milion korun," uvedla primářka Chodacká. Z vybraných peněz se pořídily třeba televizory nebo se vylepšily nemocniční pokoje.

Desítky lidí pomáhaly zumbou

Loňský ročník s sebou přinesl malou změnu. Pod patronátem Kalinova sdružení se konala další sportovní akce, Zumba maraton. „Moje manželka chodí cvičit na zumbu do klubu BeFit. Loni bohužel jedna z jeho členek, Petra, zemřela na rakovinu. Kolegyně se proto rozhodly uspořádat charitativní akci, která se konala současně s Během a výtěžek věnovat také chomutovské onkologii, kde se Petra léčila," říká Kalina. „A byla to vynikající volba, běh totiž neoslovuje tolik ženy, zatímco na zumbu si rády zajdou," dodává mecenáš.

O akci byl velký zájem. „Na zumbu přišlo téměř šedesát lidí. Velkou odezvou jsme sami byli překvapeni a chceme pokračovat dál každý rok, dokud nám budou nohy a klouby sloužit," říká Andrea Kloučková, zakladatelka klubu BeFit.

Desátý ročník běhu bude poslední

Běžci, kteří by také rádi letos pomohli, by měli zbystřit. Jubilejní desátý ročník Běhu o život bude totiž poslední. „Už je mi padesát, jsem děda. Navíc mě všechno bolí, zlobí mě achilovka. Desátý ročník bude poslední. Moc by se mi líbilo, kdyby byl tentokrát na kolech a sešli se všichni, kteří mi za ty roky pomáhali," uzavírá Kalina.