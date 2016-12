FOTO: První zájemci si v Lounech přišli pro Betlémské světlo

Louny - Plamínek rozvážejí v předvánočním čase skauti. Symbol budou nabízet až do Štědrého dne.

Krásná novodobá vánoční tradice Betlémského světla ani letos nezůstala zapomenuta. Skautští kurýři v sobotu 17. prosince přivezli plamínek do Loun. Na hlavním vlakovém nádraží na ně už jako obvykle čekalo několik zájemců s lucernami.

Vlak s typickým symbolem na okně přijel krátce před půl druhou odpoledne. Během několikaminutové zastávky skautky rozdávaly lidem plamínek, jejich kolegové zase úsměvy, přání krásných svátků a malé milé drobnosti, například kapesní kalendáříky.

Pak už vlaková souprava vyrazila k další stanici a Betlémské světlo s ní. Skauti symbol poté zanesli například do Oblastního muzea Louny, kde právě probíhal vánoční program, nebo městského informačního centra.

Možnost máte i v příštích dnech

Zájemci budou mít možnost si plamínek převzít i v dalších dnech, a to na řadě míst. Skauti ho přinesou například v pátek 23. prosince mezi 15.30 a 16.30 hodin na Mírové náměstí. Na Štědrý den pak mezi 13.30 a 15.00 ke kříži na největší lounský hřbitov, poté hned vyrazí do Smolnice a ve 23 hodin bude Betlémské světlo na půlnoční mši v kostele Církve československé husitské v Jakoubkově ulici.

Symbolický plamínek dorazí i do sousedního Žatce. Zájemci si mohou přijít s vlastní lucernou 23. prosince na tamní náměstí Svobody. Skauti budou plamínek připalovat v 17 hodin. Betlémské světlo bude nově také v restauraci U Zlatého Beránka na Hošťálkově náměstí, a to mezi 10. a 19. h. Přímo o Štědrý den mohou lidé přijít v 10, 12 a 14 hodin ke sloupu na náměstí Svobody, v 10 a 14 hodin do skautské klubovny a nebo v 16 hodin do děkanského kostela.

Původně šlo o poděkování

Tradice není v České republice spojena s žádnou sbírkou, lidé si mohou Betlémské světlo připálit zcela zdarma.

Skauti každoročně rozvážejí plamínek, slavnostně připálený o druhé adventní sobotě přímo v Betlémě, do mnoha zemí, měst, obcí a domácností. Jde o symbol, který může představovat lásku a dobrotu světa, nebo i jen malé pohlazení v čase vánočním. Je symbolem spolupráce a porozumění, symbolem snahy potěšit nejen své blízké. Tradice předávání tohoto světla vznikla v sousedním Rakousku v roce 1986; původně jako poděkování lidem, kteří pomohli dobročinné nadaci podporující nevidomé a slabozraké.