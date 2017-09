Bez práce? Nikdo! V Nové Vsi jsou lidé nejpracovitější

Okres Louny – V okrese Louny je nezaměstnaných 3560 lidí (5,5%). Ekonomice se daří, čísla jsou rekordně nízká. Firmy mají problémy nabrat kvalitní zaměstnance. Nejvíce lidí bez práce je v Libořicích (9,2%).

Když se vydáte přes den do Nové Vsi na Lounsku, najdete tam jen seniory, maminky na mateřské a děti. Žádní lidé, kteří si zoufají, že nemohou najít práci, ale ani žádní flákači. Bez práce tam nepotkáte nikoho, všichni lidé v produktivním věku ji tam mají. Podobně jako dalším obcím s velmi nízkou nezaměstnaností v okrese Louny pomáhá blízkost silnice na Prahu, dobré spojení do většího města a průmyslových zón, a také skladba obyvatelstva.

V okrese Louny je aktuálně v evidenci úřadu práce 3560 lidí, což je nezaměstnanost 5,5 %. I když jsou ale čísla rekordně nízká, pořád je region na dvanáctém místě v nelichotivém žebříčku okresů s nejvyšší nezaměstnaností v celé ČR. Vedou Karviná (9,3 %) a tradičně Most (8,7 %), naopak nejvíce lidí má práci v okrese Rychnov nad Kněžnou (1,3 %).

Ekonomice a firmám se daří, i v lounském regionu, na trhu práce ale přináší tato pozitivní zpráva také problémy. Výrobní společnosti se potýkají s velkým nedostatkem kvalitních lidí. Nemohou už delší dobu sehnat dostatek spolehlivých pracovníků. „Získat a hlavně udržet kvalitní zaměstnance je v současnosti velký problém. Získat takové je klíčové pro další rozvoj naší firmy. Zaměstnáváme přes 950 kmenových zaměstnanců a aktuálně hledáme nejméně 60 dalších,“ říká Jan Novotný ze společnosti Koito Czech, která v Žatci vyrábí světla do aut. Nedostatek zaměstnanců musí nahrazovat agenturní pracovníci hlavně z ciziny.

Problém najít kvalitní pracovníky

Podobný problém mají prakticky všechny společnosti v průmyslových zónách v regionu. Hledají vysokoškoláky, středoškoláky, ale ve velkém počtu i vyučené. V Triangle, u Žatce, u Loun. Například také lounský Aisan, který zaměstnává devět stovek lidí. „Dostatečný počet technicky vzdělaných lidí, co umí a svému oboru rozumí, není. Sháníme neustále celou řadu profesí,,“ říká Miloš Kubelík, generální manažer společnosti Aisan.

Firmy zvyšují platy, dávají další benefity, snaží se oslovovat zaměstnance na různých místech, burzách. Nyní třeba i při dnech otevřených dveří. V Aisanu se konal v sobotu 16. září, v žateckém Koitu bude 23. září.

Jako hlavní důvody vidí firmy špatný systém technického vzdělávání, problém je u některých uchazečů také s pracovní disciplínou a návyky, údajně je také štědrý systém sociálních dávek.

V regionu má navíc už brzy otevřít továrnu také Nexen, obří investice nabídne další stovky míst. Kvalitních pracovníků, a to nejen v průmyslu, vždyť chybí také řidiči, sestřičky, policisté a další, je ale nedostatek…

Vůbec nejlépe je na tom v okrese Louny se zaměstnaností právě Nová Ves, kde v kolonce počet lidí bez práce svítí zářivá nula. Práci tam má všech 69 ekonomicky aktivních lidí. „Určitě nás to těší. Ale upřímně je to spíše náhoda. Starší lidí už jsou u nás v důchodu a mladí si práci teď najdou. Jsme blízko silnice na Prahu, dobře dostupné jsou Louny i další průmyslové zóny v okolí. Ale obec samozřejmě pomáhá také, snažíme se zaměstnávat lidi z obce například na úklid nebo drobné opravy,“ říká starosta Nové Vsi Václav Hocký.

Dopravní dostupnost je základem

Ve Vršovicích je podíl nezaměstnaných 1,34 %, v Ročově 1,79 %, z 392 lidí ve věku mezi 15 a 64 lety tam práci nemá jen sedm. Těsně nad dvěma procenty jsou také Lipno, Líšťany, Vrbno, Úherce, Opočno, Raná, Tuchořice či Chraberce.

Spojuje je několik věcí. Dobré spojení do větších sídel, kde je firem a průmyslových zón dost, devizou je také blízkost tahu do hlavního města a složení obyvatelstva. „Je od nás docela dobré autobusové spojení a to je myslím základ. A hodně lidí také jezdí autem do Loun a odtamtud autobusem do Prahy, tam je z Loun také dobré spojení a práce tam je. Těch je opravdu dost,“ potvrdila už dříve Deníku Jana Slanařová, starostka Chraberců.

Na opačné straně žebříčku jsou v okrese Louny Libořice, práci tam nemá skoro každý desátý člověk v ekonomicky aktivním věku (9,29 %). Velmi podobně jsou na tom také Měcholupy – 9,15%. Nad osmi procenty jsou Koštice, Blažim, Podbořanský Rohozec nebo Zálužice. Blízko osmi procentům je také Velemyšleves. Některé obce jsou hůře dostupné, lidi prý trápí horší dopravní obslužnost. Problémem je ale také například nepříznivá věková skladba obyvatelstva nebo vzdělání.

Právě například Velemyšleves a Blažim se na špičce žebříčků nezaměstnanosti pohybují tradičně. V krizových letech, kdy i ve městech regionu byla nezaměstnanost přes dvanáct procent, se tam pohybovala někdy až kolem čtyřiceti procent. Nyní, kdy se firmám daří daleko lépe se i tam čísla zlepšují, ale stále patří k nejvyšším v regionu. „Jedná se o obce s vysokým zastoupením uchazečů se základním nebo i nižším vzděláním,“ řekl už dříve pro Deník Jan Kosina, analytik trhu práce.

A jak jsou na tom města okresu Louny? Nejvyšší nezaměstnanost je aktuálně v Žatci (6,59 %), práci tam nemá více než 820 lidí. V Postoloprtech, kde je podle statistik také vyšší počet lidí se základním vzděláním a které dlouhodobě žebříčku měst v minulosti „kralovaly“ je aktuálně podíl nezaměstnaných 6,46 %. V Lounech 5,2 % (631 lidí), nejlépe jsou na tom Podbořany (4,92 % – 210 lidí).