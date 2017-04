Kluziště se jinam stěhovat nebude, na zimu bude opět u radnice

Žatec /ANKETA/ - Město bez stadionu spoléhá opět na přenosnou atrakci.

Bruslení na náměstí Svobody v ŽatciFoto: Deník/Libor Želinský

Mobilní kluziště s ledovou plochou bude v Žatci v zimě opět před radnicí. Rozhodli o tom zastupitelé na své březnové schůzi, zvažované přesunutí do areálu sportoviště u koupaliště se nekoná. Rozhodly argumenty o oživení centra města i lepší dostupnosti této lokality pro školy a menší děti.

„Za sportovní komisi říkám, že kluziště by mělo zůstat na náměstí. Alespoň pro další zimu, pak to můžeme znovu vyhodnotit a zase o tom jednat," sdělil Jiří Karas, zastupitel a předseda zmíněné komise při radě města. Ta argumentuje tím, že náměstí s kluzištěm ožilo, centrum je pro školy i menší děti dostupnější lokalitou oproti vzdálenějšímu sportovišti. Dle komise by kluziště u koupaliště nebylo využíváno v takové míře, jako na náměstí.

Při přesunu do areálu sportoviště u koupaliště se zvažovalo, že by se kluziště umístilo do současného hokejbalového hřiště. To je po rozpadu žateckého klubu využíváno jen minimálně. Zvažovalo se dokoupení a rozšíření kluziště na rozměry hokejbalového hřiště, využíváno by díky umělému povrchu mohlo být i během léta. Objevil se návrh i na jeho zastřešení.

Sportovně nebo společensky?

Plocha kluziště by se ze současných rozměrů 15 x 30 metrů u radnice rozšířila na 26 x 56 metrů v hokejbalovém hřišti. Město by to ale stálo více peněz. „Při přesunu ke koupališti by bylo nutné dokoupit dvě třetiny plochy, aby to mělo nějaký smysl. Při rozšíření rozměrů kluziště dojde navíc k nárůstu nákladů na jeho provoz," upozornil radní Jaroslav Hladký. „Umístění před radnicí nemusí být konečné. Pokud padne rozhodnutí, může se kluziště ke koupališti v dalších letech přesunout," dodal.

„Je třeba se zamyslet, jakou funkci má kluziště mít. Pokud bude na náměstí, pak bude plnit spíše společenskou, pokud bude u koupaliště, pak to bude hlavně funkce sportovní," řekl zastupitel Aleš Jelínek.

Zájem veřejnosti je velký

Mobilní kluziště se poprvé objevilo před žateckou radnicí v závěru roku 2015, novinka měla velký ohlas u veřejnosti. Loni padlo rozhodnutí, že kluziště koupí Technická správa města a v Žatci bude fungovat každou zimu.

Klasický zimní stadion v Žatci není, jeho výstavba je vzhledem k vysokým nákladům nereálná.