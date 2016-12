Led před radnicí je připravený, kluziště zahájí provoz

Žatec - První bruslaři by se mohli na ledovou plochu na náměstí Svobody pustit už dnes.

Kluziště před žateckou radnicí je připraveno. Bruslit se má začít ve středu, možná však už v úterý 21. prosinceFoto: webkamera MÚ Žatec

Ledová plocha před žateckou radnicí je připravená, mobilní kluziště zahájí provoz. Bruslit se začne zítra, ve středu 21. prosince, je ale možné, že provoz začne už dnes odpoledne. „Záležet bude na tom, jak rychle se nám podaří dodělat poslední centimetry ledu," sdělil Andrej Grežo, ředitel Technické správy města Žatec.

Kluziště bude pro bruslaře otevřeno každý den. Od pondělí do pátku od 7 do 21.30 hodin, v sobotu a neděli bude otevřené o půlhodiny déle, tedy do 22 hodin. Úterý, čtvrtky a neděle bude kluziště vyhrazené od 20 hodin pro hokejisty. U kluziště budou dva stánky, jeden bude sloužit jako převlékárna, druhý pro občerstvení. Kluziště by mělo být před radnicí v provozu do března.