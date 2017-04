Město Louny převezme tři lehká opevnění u řeky Ohře

Louny - Před rokem zastupitelé souhlasili s podáním žádosti o převod, nyní vedení města posvětilo převod staveb do majetku Loun.

Město Louny převezme do svého majetku tři stálá lehká opevnění, takzvané řopíky. Ty byly postaveny na konci třicátých let v rámci československého opevnění. Všechny tři se nacházejí na břehu řeky Ohře – v areálech koupaliště, výstaviště a Pod Šancemi. „V první fázi bychom je mohli trochu opravit. V budoucnu, pokud to bude možné, by se ten na výstavišti mohl třeba otevřít veřejnosti,“ sdělil už dřív starosta Radovan Šabata.

Bezúplatný převod objektů od ministerstva obrany do majetku města schválili v pondělí 10. dubna zastupitelé Loun. Bez několika dní rok poté, kdy hlasovali o podání žádosti.

Na území současného okresu Louny se nachází několik set těchto opevnění, jsou součástí linie, která měla chránit Čechy při útoku z Německa. V okrese Louny jsou dodnes zachovány na Lounsku a Žatecku podél řeky Ohře, u Zálužic poblíž Žatce jejich linie uhýbá zhruba podél toku Blšanky na Podbořansko.