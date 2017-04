BusLine v Ústeckém kraji přesvědčuje řidiče, aby nestávkovali

Ústecký kraj - Společnost BusLine, která zajišťuje v Ústeckém kraji polovinu linkové autobusové dopravy, se snaží přesvědčit řidiče, aby se příští čtvrtek nezúčastnili stávky za vyšší mzdy. Ředitel firmy Radek Chobot v pátek řekl, že firma není v případě stávky řidičů schopna zajistit náhradní dopravu. Současně ale věří, že v některých regionech není ke stávce důvod.

Radek Chobot.Foto: Deník/Vít Lukáš

Jsem přesvědčen, že nakonec do stávky nevstoupí velké procento řidičů. Pokud by se tak stalo, nejsme schopni zajisti náhradní dopravu, na to nemáme autobusy," řekl Chobot a doplnil, že nikomu ve stávce ale bránit nemůže.

ZA CELOPLOŠNOU STÁVKU POKUTA NEBUDE

Ústecký kraj náhradní autobusovou dopravu zajišťovat nebude. Pokud by stávka byla generální a vstoupili do ní všichni řidiči v Ústeckém kraji, pokuty za nevyjetí linkových autobusů by kraj podle mluvčí samosprávy Lucie Dosedělové zřejmě nemohl uložit. "Pokud se však připojí jen někteří šoféři, můžeme vymáhat po dopravci plnění smluv a pokuty uložit," uvedla mluvčí.

Uložení pokut a jejich výši by muselo schválit zastupitelstvo. Krajská rada předloží v dubnu zastupitelům v reakci na situaci kolem platů řidičů podklady pro zřízení krajského dopravce.

Celostátní stávku řidičů podpořil minulý týden sjezd základních odborových organizací. Odbory ji plánují na 6. dubna od 00:00 do 24:00. Ještě ale není jasné, kolik řidičů se do ní zapojí, vedení odborů ale vyzvalo k masivní účasti.

Řidiči si chtějí vymoct systémové řešení a dlouhodobé dodržování loňského vládního nařízení o navýšení nejnižší mzdy pro šoféry autobusů. Vláda stanovila minimální mzdu na 98,10 Kč za hodinu jízdy a na 88 korun za hodinu čekání. Byl také zaveden příplatek 6,60 Kč za hodinu za náročné pracovní prostředí. Podle odborů dostali řidiči v některých krajích ale přidáno méně, než očekávali.

