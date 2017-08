Bylo tu…, není tu… Zmizelá místa připomenou fotografie

Louny – Už počtvrté se lidé v Lounech vydají po stopách historie. Oblíbená expozice tentokrát ukáže zbouraný hotel U Tří lip a okolí.

Výstava Bylo tu..., není tu... v ulicích Loun. Zrekonstruované historické pohlednice ukazují, jak konkrétní místa vypadala před desítkami letFoto: Deník/Zdeněk Plachý

Pamětníci zavzpomínají, mladší poznají, jak vypadala v minulosti část lounského náměstí. Dnes už dávno zmizelá a takřka zapomenutá. Centrum Loun opět oživí výstava Bylo tu…, není tu… Čtvrté pokračování ukáže historické fotografie a pohlednice již neexistujícího hotelu U Tří lip a okolí.

„Lidé si opět budou moci na velkých historických fotografiích připomenout, jak Louny vypadaly. Porovnávat přímo na místě, vzpomínat. Tentokrát jsme se zaměřili na místo, kde dříve na Mírovém náměstí býval hotel U Tří lip. Celkem zájemci uvidí devět fotografií či pohlednic, nejstarší dokument máme z konce 19. století,“ zve Jaroslav Tošner, jeden z pořadatelů, na expozici.

Ta už tradičně láká do lounských ulic nejen milovníky historie, ale také širokou veřejnost, která se chce podívat, jak některá místa před desítkami let vypadala, jak se změnila. Dějepis zábavnou formou, jak by se dala srovnávací výstava starých fotografií v ulicích také charakterizovat, v Lounech „táhne“. Vždy je o ni zájem.

Hotel U Tří lip, na který se tentokrát expozice zaměří, býval v Lounech mezi současnou radnicí a budovou spořitelny. Zbourán byl v roce 1964. Fotografie ukáží také okolí. Na startu výstavy o jeho historii a zajímavostech povypráví také odborníci, k vidění by měla být i klika a kování z domu. Výstava „na ulici“ se v Lounech koná na Mírovém náměstí v sobotu 2. září od 10 do 17 hodin. Až do konce září pak budou fotografie k vidění v atriu lounské knihovny.

Poprvé se výstava uskutečnila v roce 2015, tehdy pořadatelé ukázali lidem změny v centru města. „Je to hodně zajímavé, opravdu pěkný nápad,“ pochválila tehdy novinku při procházce městem Hana Boušová. Zatím poslední „zastávku“ měla loni výstava Bylo tu…, není tu… na lounském výstavišti. Tam na šestadvaceti velkoformátových fotografiích připomněla, jak vypadalo v roce 1931. Tehdy se tam konala Všeobecná krajinská výstava severočeská a vzácnou návštěvou na ní byl také prezident Masaryk. „Musela to tehdy být sláva. A je hodně zajímavé vidět, jak se místa za ta léta strašně proměnila. Moc se mi to líbí,“ chválila nápad a další ročník také Eva Pilná.

V Lounech také nedávno instalovali jednu ze srovnávacích fotografií nastálo. Od ledna je k vidění u Suzdalského náměstí.

Čtvrté pokračování oblíbené expozice by prý nemělo být poslední. Pořadatelé, kteří využívají fotografií z archívu Bořka Zasadila, mají už další plány. Lidé v Lounech se mohou těšit na další zajímavé výstavy.