Cesta autobusem do Prahy? Občas hrůza. „Jsou jako pro Afriku,“ líčí cestující

Žatec, Louny /FOTO/ – Lidé si u jednoho z dopravců při jízdách ze Žatce a Loun do hlavního města dlouhodobě stěžují na špatný stav autobusů.

Občas nedojedou, někdy se bojí, dlouhodobě lamentují nad stavem některých autobusů. Lidé, kteří dojíždí ze Žatci či Loun za prací či studiem do Prahy, si stěžují na dopravce K Servis Bohemia. Nelíbí se jim, jakými vozy musí někdy jezdit. Dopravce oponuje, že všechny závady včas řeší, jízdy jsou údajně bezpečné, všechny autobusy mají prý potřebná povolení.

Bezpečí a pohodlí. Dva termíny, na které často myslí cestující, kteří pravidelně vyrážejí na trasu ze Žatce do Prahy a zpět. Stěžují si, že kvalita autobusů je někdy velmi špatná, potíže prý má hlavně dopravce K Servis Bohemia. „Denně dojíždíme s manželkou do práce do Prahy. Technický stav nestojí za nic. Velice často se stane, že autobus nedojede do cíle,“ říká Štěpán Černý z Loun a dodává. „Stav autobusů je tristní, neodpovídají požadavkům a úrovni 21. století. Nedávno jel například autobus se závadou brzd a řidič jej odstavil až v Lounech, protože se bál. Nebo jindy praskl klínový řemen. Měli jsme závadu na vstřikovacím čerpadle, kdy nafta stříkala přímo na rozpálený výfuk,“ pokračuje Černý.

I další cestující se stále častěji a hlasitěji ozývají. I oni zmiňují hlavně K Servis Bohemia. „Stává se někdy, že autobus prostě na zastávku nepřijede. Nebo nedojedeme. Ať už protože praskl řemen, jindy hořely brzdy. Jednou jsme zastavili, že hoříme, ale byla to prý jen nějaká hadička, tak jsme za chvíli pokračovali,“ popisuje Monika Slavíková.

Problémy jsou podle cestujících až příliš časté, nejedná se o výjimky.

Dopravce K Servis Bohemia ale popírá, že by cestování jeho autobusy bylo nebezpečné. Vše je prý kontrolováno a opravováno včas. „Když nějakou závadu zjistíme, hned ji řešíme. Hned ji opravujeme. Jízdy nejsou nebezpečné, všechny vozy jsou způsobilé a mají technickou. Problémy a závady, které se samozřejmě občas stanou, vždy rychle vyřešíme a odstraníme,“ tvrdí Petr Platil, majitel K Servis Bohemia. Přiznal například nedávno potíže s brzdami u jednoho z autobusů, řidič prý správně dojel opatrně do Loun, odkud mohli lidé pokračovat dál, odtamtud totiž jezdí směrem na Prahu řada spojů.

Lidé si stěžují například na „pískání brzd“ a další „nepříjemné zvuky“, technické závady jsou prý až příliš časté, jednou prý také přesedali do jiného autobusu na čerpací stanici po cestě a podobně. Loni v létě dokonce jeden z autobusů na dálnici začal za jízdy hořet a z části shořel, lidé ho museli rychle opouštět.

Cestující zmiňují i další nedostatky. V některém voze prý kapala voda při dešti, jinde jsou roztrhané či jinak poškozené sedačky. „V poslední době hrůza. Kavka je zatím trochu ok, K Servis ale hrůza. Tím myslím tu hromadu starých autobusů, které by uvítali opravdu někde na polních cestách v Africe. Občas se jen bojím že ani nedojedeme,“ vyjádřila se na sociálních sítích také Bohuška Poláčková.

Stav autobusů na trase Žatec – Praha několikrát viděli na vlastní oči také redaktoři Deníku, cestu absolvovali. A některé vozy by tedy rozhodně za bezpečné a pohodlné neoznačili.

Majitel: naše autobusy jsou bezpečné

Majitel K Servisu říká, že čas od času, jako u všech strojů, se prý závady objeví, že by ale byly velmi časté ale dopravce odmítá. Vše je prý řádně kontrolováno. „Ano, nemáme úplně nové autobusy. Ale na ty prostě nemáme. Je to o ekonomice, a když nejsou linky tolik vytížené, nemůžeme si je dovolit. Ale naše autobusy jsou bezpečné a všechny provozuschopné,“ dodal Platil. Všechna potřebná povolení autobusy mají. Autobusy se údajně také snaží firma obnovovat a zlepšovat a bude prý i do budoucna.

Druhý dopravce, Autobusy Kavka, prý podle cestujících takové problémy se stavem autobusů nemá. Občas se sice prý závada objeví, jedná se ale o výjimku. Také tam sice nemají nové autobusy, ty zánovní nebo starší ale nemají tolik potíží.

Deník oslovil také dopravní policii, zda v poslední době neeviduje více potíží. „Kontroly děláme průběžně, včetně linkových autobusů. Abychom je ale kontrolovali neustále, na to bohužel nemáme dost policistů. V poslední době jsme nezaznamenali více problémů autobusů. Pokud ale budeme mít poznatky od lidí, že jsou někde problémy, určitě se na to zaměříme,“ uvedl Jiří Král, šéf lounských dopravních policistů.

Lidé doufají, že se situace zlepší, že autobusy budou v pořádku. „Někdy se bojíme. A nikdo s tím nic nedělá,“ mrzí Pavla Zasadila. „Snad dojde dopravcům, že vozí lidi, za které zodpovídají,“ dodává Bohuška Poláčková.

Dopravce věří, že se situace uklidní a cestující budou spokojenější.