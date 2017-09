Cestující si stěžují. Autobusů do Prahy jezdí ze Žatce méně

Žatec /ANKETA/ - Lidé, kteří často jezdí autobusy ze Žatce do hlavního města a zpět, se bojí, že ve špičce bude přeplněno. Ještě více než nyní.

Lidé čekající na autobusové zastávce. Ilustrační foto. Foto: DENÍK/ Eva Kořínková

„Jsme zvědaví, kam chtějí lidi nacpat,“ stěžují si studenti a lidé dojíždějící za prací. Stání v uličkách, plné autobusy, někdy se ani všichni nevejdou. Takový obrázek už cestující, kteří jezdí pravidelně v nejvytíženějších časech z Prahy do Žatce, nebo naopak do hlavního města, dobře znají. A obávají se, že bude ještě hůře. Od září totiž jezdí o čtyři spoje méně v každém směru. Dopravci tvrdí, že spojení s hlavním městem bude dostačující, na jízdních řádech se domluvili.

Místo patnácti autobusů denně ze Žatce do Prahy a stejného počtu zpět jich od září jezdí jedenáct. Oba dopravci „škrtli“ po dvou spojích. V běžném provozu přes den by to neměl být problém, cestující, kteří denně dojíždějí, se ale bojí velkých obtíží ve špičkách.

„Jsem rozčarovaná. Zajímalo by mě, kam ty lidi, hlavně v pondělí a pátek, ráno a navečer, chtějí nacpat. Už teď ty spoje, které ruší, byly plné,“ rozčiluje se Monika Slavíková. „Člověk bez místenky podle mého nebude mít v nejvytíženějších časech šanci. Ve směru ze Žatce budou mít lidé nastupující v Lounech velké problémy. A z Prahy navečer je to taky plné, stojí se často,“ pokračuje mladá žena, která ze Žatce do Prahy dojíždí každý den do práce.

Stejný názor má i student Milan Sedlák. „Budou problémy. Zhorší to dojíždění. Ráno je to narvané, odpoledne jede poslední autobus do Prahy dost brzy, přijdu o dost volna, abych se včas dostal do školy. Také z Prahy. Navečer a večer, to absolutně nedostačuje. Jezdí jich málo. Autobusy jsou přitom plné, někdy se tam lidi ani nevejdou, často stojí v uličkách a bude jich jezdit ještě méně,“ potvrzuje mladík ze Žatce nářky cestujících.

Jde o peníze

Podle dopravců bylo k omezení počtu spojů nutné přistoupit. Prý hlavně kvůli ekonomickým hlediskům. „Dosud jsme jezdili tak, že někdy během půl hodiny jely autobusy dva. Jeden náš a jeden konkurence, to bylo neekonomické a neefektivní. Nyní jsou řády sestaveny tak, aby ráno a odpoledne, ve špičkách, jel spoj každou hodinu, mimo každé dvě hodiny. Ve špičce pojedou autobusy téměř stejně, jen nejedeme hned po sobě,“ vysvětluje Alena Kavková ze společnosti Autobusy Kavka.

Podobně se vyjádřil také majitel K Servis Bohemia, druhého dopravce na trase Žatec – Praha. „Některé nevytížené spoje jsme dosud dotovali. Pokud nejede v autobuse alespoň pětadvacet lidí, nevyplatí se nám to. Je to komerční linka, nikdo nám na ni nedá ani korunu. Musíme se uživit sami. Přistoupili jsme k tomu tedy proto, že některé spoje nebyly dostatečně vytížené, kvůli ekonomickému hledisku,“ řekl Petr Platil.

Nedostatkovým zbožím jsou ale také řidiči, také kvůli tomu, že se jich nedostává, další spoje nebudou. „Potýkáme se také s nedostatkem kvalitních řidičů, proto je problém nasadit více spojů,“ přiznává Kavková. „Řidičů je málo, je to velký problém,“ dodává také Platil.

Oba dopravci Deníku potvrdili, že se domluvili, aby si vzájemně nekonkurovali. Spoje brzy po sobě zmizely. Cestující to mrzí, říkají, že bez konkurenčního prostředí se nic nezlepší. Navíc nyní bylo více spojů na výběr, což lidé vítali.

Dopravci argumentují, že ubrali spoje hlavně v nevyužívaných časech. Cestující ale namítají, že lidé se ze zrušených linek, i ve špičkách, přesunou a už dnes přetížené autobusy budou ještě plnější. Říkají, že přes den je situace dobrá, v nejvytíženějších časech se ale ještě zhorší.

„Jsem přesvědčen, že nový jízdní řád bude dostačovat,“ reaguje na jejich výtky Petr Platil z K Servis Bohemia.

„Každá změna je většinou vnímána negativně, cestující jsou na něco zvyklí. Věříme ale, že až se vše ustálí, budou nahlížet na tuto změnu pozitivně. Domníváme se, že takto postavený jízdní řád bude vyhovující,“ dodala Alena Kavková ze společnosti Autobusy Kavka.

Oba dopravci také slibují, že v případě trvalejších problémů s kapacitou u nejvytíženějších spojů, jsou připraveni přidat „posilové“ autobusy. Situaci budou vyhodnocovat v prvních týdnech. Ty by vyjížděli ve stejný čas jako běžná linka.

Cestující tomu ale příliš nevěří. Zda budou mít pravdu dopravci, nebo cestující, ukáže až praxe. „Pořád doufáme, že se cestování do Prahy zlepší. Že bude více spojů na výběr,“ řekl Deníku Pavel Trnka.