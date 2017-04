U Chlumčan se začala opravovat silnice, v místě se tvoří kolony

Lounsko – Frézování bude postupně probíhat v úseku dlouhém dva a půl kilometru. Provoz je řízen kyvadlově.

Mezi Chlumčany a obchvatem Sulce na silnici I/7 Praha – Chomutov na Lounsku se začal tento týden opravovat povrch. Silnice se v délce dva a půl kilometru vyfrézuje a dostane nový asfalt. „Práce budou probíhat postupně. Provoz řídí na místě naši pracovníci kyvadlově. Tvoří se kolony, ale není to nic hrozného. Čekací doba je maximálně několik minut," sdělil Michal Štastný ze společnosti Ekostavby Louny, která práce pro Ředitelství silnic a dálnic zajišťuje.

V místě se má také opravovat most u Chlumčan, tam už budou provoz řídit semafory. Práce mají trvat do začátku letních prázdnin. „Vždy se je snažíme urychlit, uvidíme, zda to půjde i v tomto případě," dodal Michal Štastný.

Řidiči jedoucí po této silnici musí během jara počítat s pracemi a případným zdržením i na dalších místech, aktuálně se pracuje na dálnici mezi Prahou a Slaným.