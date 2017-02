Lidé se dozvědí o čištění ulice mailem nebo SMS zprávou

Louny - Radnice na podzim vyhodnotí, kolik občanů se do systému zaregistrovalo.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Jan Charvát

Lidé v Lounech se dozvědí o čištění ulice mailem nebo SMS zprávou. Město se totiž zapojí do systému cisteniulic.cz, který po zaregistrování bude tuto službu nabízet občanům.

„Je to další snaha o to, aby byli lidé dopředu informováni o blokovém čištění ulic, aby se na to mohli připravit, tedy hlavně aby přeparkovali svá auta," sdělil Jan Čermák, místostarosta Loun.

Město by za zapojení do tohoto systému mělo platit jedenáct a půl tisíc korun ročně. „Spustit by se měl na jaře. Na podzim vše vyhodnotíme, uvidíme, kolik lidí z Loun se zaregistruje. A pak se rozhodne, zda v tom budeme pokračovat," doplnila Kamila Jarolímková, tajemnice komise pro otevřenou radnici, která zapojení do projektu doporučila radním ke schválení.

Připomeňte si: Louny tipy občanů řeší, úřad začal v aplikaci konečně i komunikovat