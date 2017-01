Před 244 lety zemřel Jan Adam Gallina, významný skladatel a dirigent z Cítolib

Cítoliby - Příslušníci rodu působili v regionu jako kantoři, duchovní, lékaři i varhaníci.

Před 244 lety zemřel Jan Adam Gallina, významný skladatel a dirigent, jehož život je spjat z Cítoliby. V obci u Loun se 13. prosince 1724 narodil a ve věku 48 let, 5. ledna 1773, zemřel. Jan Adam Gallina byl český hudební skladatel, který patřil mezi proslulé členy zámecké kapely a Cítolibské skladatelské školy.

Rod Gallinů je nerozlučně spjat s historií lounského kraje. Jeho příslušníci působili jako kantoři, varhaníci, duchovní, lékaři i jako vrchnostenští úředníci. Jan Adam Gallina se narodil jako syn kantora a varhaníka Martina Antonína Galliny a jeho ženy Marie Františky. Základní hudební vzdělání tak získal v rodině a na cítolibském zámku se stal hudebníkem a kuchyňským písařem.

Proslulá zámecká kapela

Majitel panství, hrabě Arnošt Karel Pachta, byl velký milovník hudby a do zámeckých služeb přijímal pouze ty, kteří měli nějaké hudební vzdělání. To se týkalo nejen úřednictva, ale i prostých sloužících všech řemesel. Takto se mu podařilo získat hudebníky, kteří vytvořili základ proslulé zámecké kapely a Cítolibské skladatelské školy.

V zámeckých službách se Gallina stal žákem Václava Jana Kopřivy a po úmrtí kapelníka Jana Josefa Janouška (1717 - 1750) převzal řízení orchestru. Dosáhl titulu musicae director a aulae praefectus. Gallina měl tři bratry, kteří byli rovněž hudebníky. Zemřel v Cítolibech v době epidemie skvrnitého tyfu.

V archivu hraběte Jana Josefa Pachty se dochovalo pět symfonií raně klasicistního rázu a Aria in Dis. Gallinovi je rovněž připisována anonymní Aria in C z cítolibského kůru. Skladby jsou dnes uloženy v Národním muzeu.

O znovuzrození Gallinova díla, jakož i děl dalších skladatelů cítolibské školy, se zasloužil cítolibský rodák, hudební skladatel Zdeněk Šesták (*1925), který provedl jejich rekonstrukci a znovu je uvedl na koncertní pódia.

