Zase kolony. Na trase do Prahy se znovu opravuje

Lounsko, Chomutovsko – Jedna oprava na D7 aktuálně probíhá u pražského letiště. Druhá brzy začne. Řidiči při cestách do hlavního města musí počítat se zdržením i desítek minut.

Zdržení, někdy i desítky minut, kolony, často nehody. Takový obrázek z cest do Prahy už šoféři dobře znají. Loni se na D7 opravovalo od jara do podzimu, velké komplikace prožívali řidiči takřka celý rok. A jsou tu znovu. I letos totiž přetížený tah z okresů Louny a Chomutov do hlavního města čekají rekonstukce. Jedna už začala, druhá brzy odstartuje.

„Loni byly kolony, opravy a semafory celý rok. Bylo to hrozné. A teď to začíná znovu. Jezdím každý den do práce do Prahy a jet po sedmičce je strašně zdlouhavé. Teď se začalo opravovat u letiště, někdy je to tam na desítky minut," říká Pavel Turek z Loun. „Cesta do Prahy, to je dlouhodobě hrůza. Adrenalin, pořád nějaké uzavírky, nehody. A teď znovu," nelíbí se také Milanovi Svobodovi.

Stěžují si i další šoféři. Autobusy opět začaly problémovu silnici „objíždět", jezdí většinou po D6.

Práce nedaleko letiště

Před několika dny totiž začala rekonstrukce na D7 v úseku nedaleko pražského letiště. Provádí se tam frézování vozovky, odvodnění, následně se bude pokládat nový povrch, silničáři opraví oba pruhy ve směru do centra Prahy. Akci platí pražský magistrát, jde o úsek, který už spadá pod správu hlavního města. Hotovo má být v půlce května.

Další oprava bude na D7 následovat. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) bude mezi Prahou a Knovízem brzy rekonstruovat dvoukilometrový úsek a křižovatku u Kněževsi. Jedná se o dokončení oprav z loňska v této části dálnice. „Oprava povrchu a odvodnění by měla být zahájena v průběhu dubna. Provoz bude veden jedním jízdním pásem," řekl Deníku Jan Studecký, mluvčí ŘSD. Skončit by tato rekonstrukce měla až v průběhu června.

Jindy, jinak? Podle ŘSD nelze

Řidičům vadí neustálé rekonstrukce a uzavírky. Podle některých se mají lépe plánovat, případně dělat rychleji. Podle ŘSD jsou ale opravy na zastaralé silnici na Prahu nutné a nelze je provádět jindy a jinak. Správce komunikace se prý snaží minimalizovat „nepohodlí" řidičů.

Po opravách by pak cesta měla být pohodlnější a hlavně bezpečnější. Komunikace na řadě míst už nový „kabát" potřebovala.

Problémy jsou na hlavním tahu z Chomutovska, Žatecka a Lounska do metropole ale už řadu let. Silnice ve dvou pruzích, plná kamionů a osobní dopravy, už nestačí. Je velmi přetížená. Bezpečně předjet? Podle odborníků se takřka nedá, podle měření jsou čísla, pro která byla komunikace v minulosti projektována, překračována o tisíce. Dochází často k vážným a smrtelným nehodám.

Podle expertů, ale i běžných řidičů, by pomohla jedině rychlá dostavba frekventované silnice. Na čtyři pruhy. Tlačí na ni odborníci, policie, i vedení měst. Jenže zatím jde modernizace D7 na Prahu velmi pomalu, a zdá se, že se zase zdrží. Hledají se finance, někde stále není výstavba dostatečně připravená.

Komunikace jsou přetížené

„Největším problémem jsou jednoznačně nedokončené rychlostní silnice. Jsou přetížené, často tam dochází k tragickým nehodám. Komunikace na Prahu je silnicí smrti a lidé tam umírají zbytečně. Za ta léta prakticky na každém kilometru došlo k úmrtí. Zabránit tragédiím by jednoznačně pomohla dostavba. Čtyři pruhy, mimoúrovňová křížení, směrové rozdělení, svodidla. Jedině to zabrání čelním střetům a fatálním následkům," upozorňuje Jiří Král, šéf lounských dopravních policistů. „Jsem přesvědčen, že pokud se dokončí, počty mrtvých výrazně klesnou," dodal Král.

A jaká je nyní situace kolem dostavby? Podle posledních plánů by měla být kompletní D7 dokončena až v roce 2023. Možná…

Je totiž možné, a v poslední době se o tom začíná mluvit i otevřeně, že se opět zpozdí, v současné době jsou například problémy s posouzením vlivu na životní prostředí. Staví se úsek mezi Bitozevsí a Postoloprty. Pak by měl přijít na řadu obchvat Loun a Panenského Týnce, právě u nich ale také došlo ke zdržení kvůli nové dokumentaci. Patrně nejdéle ale bude trvat výstavba úseků ve Středočeském kraji, ty jsou nejméně připravené.