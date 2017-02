Dálnice D7 z Prahy do Chomutova v roce 2023? Ani tento termín už nevypadá reálně

Lounsko, Žatecko - Termín za termínem, slib za slibem neplatí. Co brzdí dostavbu klíčové komunikace?

Obchvat Loun. Zatím jsou postavené jen dva pruhy budoucí dálnice D7Foto: Deník / Zdeněk Plachý

Dostavba dálnice D7 z Prahy do Chomutova v roce 2023. Takový byl nedávný slib české vlády k dostavbě této frekventované komunikace. V současné době začíná být zřejmé, že ani tento termín nevypadá reálně. Dálnice je důležitou spojkou Mostecka, Chomutovska, Žatecka a Lounska s českým hlavním městem. Kromě tuzemských řidičů na ni netrpělivě čekají také zahraniční investoři.

Přípravu některých úseků dálnice brzdí nové posuzování vlivů na životní prostředí, navíc není jasné, kde se na dostavbu dálnice vezmou peníze. Odhadované náklady na dostavbu šesti úseků D7 jsou vyčísleny na zhruba na deset miliard korun, počítá se s financováním z národních zdrojů.

V současné době je hotová dálnice z Prahy do Slaného, dvoukilometrový obchvat Sulce na Lounsku a úsek z Bitozevsi na Žatecku do Chomutova. V současné době se staví navazující úsek Bitozeves – Postoloprty, který by měl být hotový příští rok na jaře.

Další stavba? Nejdřív za dva roky

Špatnou zprávou pro řidiče je, že se hned tak další úseky stavět nezačnou. Nejdřív za dva roky. V roce 2019 chce Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) začít stavět hned trojici úseků – zkapacitnění obchvatů Loun a Panenského Týnce a úsek u Chlumčan na Lounsku. „Stavba těchto úseků je plánována na roky 2019 až 2021,“ sdělil Jan Studecký, mluvčí ŘSD.

Ani tyto termíny ale nemusejí být konečné. „V přípravě, včetně složitého majetkoprávního vypořádání pro stavbu dálnice, je nutné počítat s plovoucími lhůtami, které neumí investor žádným způsobem ovlivnit nebo je smluvně podchytit. Nicméně platí, že bude-li z hlediska postupu přípravy možné, snažíme se rizikům předcházet, lhůty zkracovat a intenzivně pracovat tak, aby termíny byly konečné,“ dodal mluvčí ŘSD.

Vliv na životní prostředí

U dvou ze zmíněných úseků, u Loun a Chlumčan, se proces přípravy podstatně zbrzdil tím, že se znovu posuzují z hlediska vlivů na životní prostředí. To celý proces vrátil o řadu měsíců zpět. Po dostavbě těchto tří úseků bude zbývat v Ústeckém kraji již jen rozšíření obchvatu u Postoloprt. Tam se příprava zbrzdila zdlouhavými jednáními s městem, neboť nová silnice má vést přes fotbalové hřiště.

V současné době vypadá, že jako poslední se bude stavět 16kilometrový úsek Slaný – Panenský Týnec. Paradoxně ten nejvytíženější, s největší intenzitou dopravy.

Města podél silnice Praha – Chomutov nedávno založila spolek, aby tlačila na co nejrychlejší dostavbu dálnice. „Jednání se zástupci Ředitelství silnic a dálnic probíhají pravidelně, dostáváme při nich informace o přípravě jednotlivých úseků. Nejohroženější se jeví úsek Slaný – Panenský Týnec, kde se začíná hovořit o realizaci v roce 2024 a dál. Velkým problémem zřejmě budou peníze, není zajištěno jeho financování,“ sdělila Zdeňka Hamousová, senátorka a starostka Žatce.

Ministerstvo dopravy chce dostavbu dálnice D7 zařadit mezi projekty PPP – dostavěl by ji soukromý investor a stát by mu náklady dlouhodobě splácel. Spuštění těchto projektů se ale v ČR neustále odkládá.

Co je hotovo:• Praha – Slaný (výstavba v 70. a 80. letech 20. století)

• obchvat Sulce na Lounsku (výstavba 2008 – 2009)

• Bitozeves – Chomutov (výstavba 2008 – 2013)

Co se staví:

• Postoloprty – Bitozeves (výstavba 2016 – 2018)Co je třeba dostavět:• rozšíření obchvatu Postoloprt (po roce 2020)

• rozšíření obchvatu Loun (2019 – 2021)

• úsek u Chlumčan (2019 – 2021)

• rozšíření obchvatu Panenského Týnce (2019 – 2021)

• rozšíření úseku Slaný – Panenský Týnec (po roce 2020)