Téměř tři stovky lidí na severu Čech žádaly o pomoc s dluhy

Ústecký kraj - Problémy se splácením svých závazků má v severních Čechách více než polovina lidí, ukázala statistika.

Při příležitosti mezinárodního Dne bez dluhů v závěru ledna poskytli odborníci společnosti KRUK Česká a Slovenská republika (KRUK), která se zaměřuje na správu pohledávek finančních ústavů a korporátních zákazníků, na pobočkách Úřadu práce ČR v severních Čechách bezplatné poradenství více než 250 lidem, kteří chtějí vyřešit svoji situaci s dluhy.

Nejčastější dotazy lidí na severu Čech směřovaly k možnosti splácení dluhů z nízkých příjmů a řešení exekucí nebo insolvencí.

Problémy má víc než polovina lidí

Problémy se splácením svých závazků má v severních Čechách více než polovina lidí (51 %). Nejčastěji se jedná o prodlení se splátkami v řádu několika dní, výjimkou nejsou ale ani nezaplacené účty, které jsou po splatnosti několik měsíců či let (zhruba 3 % lidí).

Zatímco muži jsou nejčastěji v prodlení se splátkami úvěrů a bankovních půjček, ženy mají problémy především se splátkami půjček od přátel a splátkami nájmu za bydlení.

Pozor na nečekané situace

„Lidé se mohou dostat do dluhů i kvůli nedostatečné finanční gramotnosti. Vezmou si půjčku, která jim v danou chvíli přijde jako nejlepší řešení, a nepočítají s možnými nenadálými událostmi, jako je ztráta zaměstnání nebo dlouhodobá nemoc. Snadno se pak dostanou do platební neschopnosti, kterou nezvládají dorovnat," říká Markéta Kolářová, tisková mluvčí společnosti KRUK.

„V případě, že se někdo dostane do platební neschopnosti, je velmi důležité se ihned zkontaktovat s věřitelem a společně najít řešení," dodává Markéta Kolářová.

Z exkluzivního průzkumu společnosti Millward Brown pro společnost KRUK vyplývá, že svoji znalost finančních produktů hodnotí jako základní plných 60 % respondentů, zatímco 7 % z dotazovaných Severočechů uvedlo, že se v nabídkách bank a dalších finančních institucí nevyzná a potřebuje pomoc s vysvětlením jejich podmínek. Třetina (33 %) obyvatel severních Čech se pak plně spoléhá na své znalosti v oblasti běžných a spořicích účtů, pojistek, půjček či investic.

Pomáhají úspory a rodina

Každý čtvrtý obyvatel severních Čech (24 % dotazovaných) by v případě platební neschopnosti použil především své úspory a každý pátý člověk (20 %) by požádal o pomoc svoji rodinu nebo přátele. Dalším preferovaným řešením je dohoda s věřitelem o podmínkách splácení běžných pohledávek (16 % Severočechů).

Na úspory spoléhají především muži, pomoc u rodiny pak hledají zejména ženy. S rostoucím věkem respondentů výrazně klesá podíl lidí, kteří by si půjčili peníze u rodiny a přátel (jen 13 % ve věkové kategorii 45 až 65 let) a roste vnímání významu úspor. Od rodiny a přátel si na svoje další závazky půjčují zejména mladší lidé ve věku 18 až 34 let (30 % dotazovaných). Nejméně si od známých půjčují Pražané (5 %), nejvíce tuto formu využívají obyvatelé Jihomoravského kraje (24 %).

Svůj problém řešte

„Způsobů, jak zastavit další zadlužování a začít splácet své závazky, je celá řada, ale všechny vyžadují především úsilí problém s dluhy řešit a aktivní komunikaci s věřiteli. Čekáním se dluhy navyšují a stoupá i riziko, že bude věřitel řešit dluh soudní cestou, což náklady dlužníka ještě navýší," doplňuje další informace Markéta Kolářová, mluvčí společnosti KRUK.

