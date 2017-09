Do Sněmovny kandidují čtyři desítky lidí z okresu Louny

Okres Louny /PŘEHLED/ – Reálnou šanci na zvolení má ale jen pár osobností z regionu.

Na čtyři desítky lidí z okresu Louny jsou na kandidátních listinách pro podzimní volby do Sněmovny Parlamentu ČR. Krajský úřad Ústeckého kraje přijal 25 kandidátek a z toho 24 jich zaregistroval. Na čelních příčkách se šancí na zvolení podle předvolebních průzkumů se pohybuje z okresu Louny několik lidí.

Kandidátku TOP 09 do voleb v kraji vede Michal Kučera, současný poslanec Parlamentu ČR a radní v Lounech. Na kandidátce KDU–ČSL je v čele další lounský radní – historik Michal Pehr. Reálnou šanci na zvolení má také bezpečnostní inženýr Pavel Růžička, který je na třetím místě kandidátky ANO 2011. Na stejné příčce je za KSČM Petr Kubeš ze Žatce. ČSSD postavila v Ústeckém kraji na čtvrté místo Vojtěcha Václava Poura z Ročova a ODS na pátou pozici Petra Jindřicha, starostu Cítolib na Lounsku. Česká pirátská strana, které některé průzkumy označují za „černého koně“ voleb, umístila na čtvrté místo kandidátky Radka Holodňáka ze Žatce.

Jmenný seznam kandidátů

(abecedně)

ANO 20111. Mgr. Richard Brabec, 51 let, ministr životního prostředí, Malíč

2. Mgr. Bc. et Bc. et Bc. Jan Richter, 49 let, předseda finančního výboru, Kadaň

3. Ing. Pavel Růžička, 47 let, bezpečnostní inženýr, Postoloprty

4. Ing. Eva Fialová, 35 let, asistentka náměstka primátorky, Ústí nad Labem

5. Mgr. Tomáš Kohoutek, MBA, 34 let, notář, Děčín

6. Bc. Jaroslav Bžoch, 33 let, key account manager, Teplice

7. Ing. Jan Schiller, 45 let, provozní ředitel, Most

8. Zdeněk Plecitý, 54 let, vedoucí závodu, Sulejovice

9. Ing. Jindra Zalabáková, 47 let, středoškolský pedagog, Kadaň

10. Ing. Pavel Elias, 64 let, ekonom, Roudnice nad Labem

11. Jaroslava Puntová, 59 let, vedoucí rehabilitačního stacionáře pro děti, Most

12. Mgr. Zuzana Bařtipánová, 39 let, místostarostka Bíliny, Bílina

13. Ing. Stanislav Horáček, 53 let, starosta Varnsdorfu, Varnsdorf

14. Ing. Radim Laibl, 36 let, středoškolský pedagog, Žatec

15. JUDr. Marek Hrabáč, 44 let, primátor Chomutova, Chomutov

16. Ing. Milan Dian, Ph.D., 49 let, starosta Lovosic, Lovosice

17. Mgr. Kamila Bláhová, 41 let, starostka Litvínova, Litvínov

18. Ing. Bohumil Ježek, 41 let, realitní makléř, Litoměřice

19. Jaromír Kubelka, 46 let, starosta Vroutku, Vroutek

20. Mgr. Darina Kováčová, 31 let, středoškolský pedagog, Jirkov

21. Mgr. Jiří Řezníček, 53 let, místostarosta Roudnice nad Labem, Roudnice nad Labem

22. Ing. Radek Andrš, 48 let, poradce pro informační technologie, Rumburk

23. MUDr. Ondřej Štěrba, 46 let, lékař, Litoměřice

24. Jaroslav Hrouda, 47 let, ředitel společnosti, Děčín

25. Bc. Petr Valenta, MBA, 48 let, starosta Liběšic, Liběšice

26. Patricie Prokešová, DiS., 24 let, studentka, Most

Blok proti islamizaci – Obrana domova1. Iva Procházková, 47 let, operátor, Teplic

2. Ota Dračka, 62 let, oblastní ředitel, Benešov nad Ploučnicí

3. Bc. Ladislav Račok, 59 let, zdravotník, Rumburk

4. Eva Beširevičová, 66 let, administrativní pracovnice, Chomutov

5. Marek Vokšay, 47 let, speditér, Ústí nad Labem

6. Vít Mašek, 24 let, agronom, Žiželice

7. Petr Petříček, 61 let, elektromontér, Varnsdorf

8. Naděžda Kubešová, 60 let, kuchařka, Chomutov

9. Václav Marek, 33 let, elektrikář, člen obecní rady, Kovářská

10. Radek Šott, 30 let, automechanik, Rumburk

11. Karel Mezei, 38 let, strojník, Kovářská

12. Pavel Šittich, 71 let, taxikář, Děčín

13. Miroslav Šott, 56 let, podnikatel, Rumburk

14. Lucie Lišková, 44 let, mateřská dovolená, Krupka

15. Bc. Radomil Bek, 41 let, ekonom, Kraslice

16. Zdeněk Moutelík, 26 let, zástupce vedoucího prodejny, Chomutov

17. Petr Liška, 39 let, tiskař, Ústí nad Labem

18. Lucie Moutelíková, 32 let, cukrářka, Praha 9

19. Antonín Vorel, 66 let, památkář, Benešov nad Ploučnicí

20. Denisa Posekaná, 53 let, pečovatelka, Chomutov

21. Josef Moutelík, 40 let, dispečer, Praha 9

Cesta odpovědné společnosti1. Bc. Jan Dubanič, 43 let, konzultant a lektor, Ústí nad Labem

2. Ing. Petr Kapoun, 52 let, podnikatel v oblasti stavebnictví, Děčín

3. Milan Šup, 55 let, projektant, Velemín

4. Josef Towtýn, 43 let, poradenství v oblasti reklamy, Ústí nad Labem

5. Klára Plameníková, 36 let, konzultantka v oblasti osobního rozvoje, Těchlovice

Česká pirátská strana1. Mgr. Mikuláš Peksa, 31 let, biofyzik, vývojář software, Litoměřice

2. Bc. František Navrkal, 25 let, datový analytik, student ČVUT, Děčín

3. Michaela Schwarzová, 31 let, sociální pracovnice, Chomutov

4. Radek Holodňák, 24 let, student filozofické antropologie, Žatec

5. Vladimír Charvát, 37 let, strojní konstruktér, člen rady Městského obvodu Ústí nad Labem – město, Ústí nad Labem

6. Romana Vlčková, 64 let, lektorka, Ústí nad Labem

7. Barbora Přibylová Kočková, 35 let, koordinátorka dobrovolníků a projektů, pracovnice v sociálních službách, Ústí nad Labem

8. Tomáš Weidisch, 24 let, IT specialista, Žatec

9. Vít Konečný, 30 let, rastaman, barman a provozní hudebního klubu, Žatec

10. Mgr. Jan Kranda, 43 let, učitel, hudebník, Žatec

11. Adéla Shánělová, DiS., 25 let, studentka sociální pedagogiky a politologie, Žatec

12. Jan Köchert, 39 let, OSVČ, Novosedlice

13. Bc. Zdeněk Štěpánek, 34 let, odborník v IT, Varnsdorf

14. Ludmila Beutelová, 29 let, operátorka call centra, Ústí nad Labem

15. Aleš Stibal, 39 let, konzultant IT bezpečnosti, Michalovice

16. Mgr. Jindřich Krous, 55 let, učitel, Chuderov

17. Bc. Kristýna Blažková, 25 let, správkyně PC sítě, Most

18. Tomáš Rubinstein, 44 let, obchodně technický poradce, Ústí nad Labem

19. Ing. Karla Škorpilová, 63 let, rostlinolékařská inspektorka, Děčín

20. Ing. Jindřich Pávek, 30 let, vedoucí lesní správy, Vyškov

21. Vojtěch Karban, 38 let, prodejce semen léčivých bylin, Ústí nad Labem

22. Mgr. Martin Doucha, 30 let, programátor, Chomutov

23. Michal Ketner, 26 let, student, bohém s bílým kloboukem, Štětí

24. Tomáš Macháček, 22 let, elektromechanik, Ústí nad Labem

25. Jan Kotas, 35 let, operátor call centra, Ústí nad Labem

26. Lukáš Blažej, 21 let, student Právnické fakulty UK, člen kontrolního výboru Ústí nad Labem – město, Ústí nad Labem

Česká strana národně sociální1. Pavel Podmanický, 54 let, stavební technik, Všestudy

2. Ivana Reiberová, 35 let, realitní makléřka, Rumburk

3. Alois Plass, 61 let, provozní manažer, Drahobuz

4. Adolf Eichhorn, 47 let, zámečník, Zlonín

5. Dušan Lacko, 46 let, OSVČ, Droužkovice

6. Šárka Malá, 49 let, účetní, Chomutov

7. Ing. Jiří Vebr, 60 let, občanský aktivista, sociální pracovník, Hradec Králové

Česká strana sociálně demokratická1. Jaroslav Foldyna, 57 let, poslanec sněmovny Parlamentu ČR, náměstek hejtmana Ústeckého kraje, Děčín

2. PhDr. Ing. Zdeněk Matouš, Ph.D., MBA, 53 let, starosta města Krupka, vysokoškolský pedagog, Krupka

3. Gabriela Nekolová, DiS., 39 let, náměstkyně ministryně práce a sociálních věcí, Most

4. Ing. Vojtěch Václav Pour, 28 let, ekonom, učitel, Ročov

5. MUDr. Jaroslav Krákora, 61 let, dětský lékař, Poslanec sněmovny Parlamentu ČR, Chomutov

6. Mgr. Tomáš Ryšánek, 53 let, starosta města Štětí, Štětí

7. Mgr. Marie Čápová, 47 let, ředitelka základní školy, Ústí nad Labem

8. Mgr. Jan Mareš, MBA, 58 let, náměstek primátora Statutárního města Chomutov, ředitel střední školy, Chomutov

9. MUDr. Michaela Vaňková, 58 let, ženská lékařka, Ústí nad Labem

10. Bc. Karel Rouček, 54 let, místostarosta města Krupka, Krupka

11. Mgr. Dalibor Dvořák, 26 let, student, Rumburk

12. Bc. Andrea Vlčková, 46 let, asistentka advokáta, Louny

13. Mgr. Karel Novotný, LL.M., MBA, 51 let, náměstek ministra průmyslu a obchodu, Most

14. Ing. Lukáš Znojemský, 37 let, zástupce ředitele základní školy, Litoměřice

15. PhDr. Mgr. Vítězslav Štefl, Ph.D., 56 let, ředitel střední školy, Velké Březno

16. Zděnka Smetanová, 59 let, starostka obce Havraň, Havraň

17. Ing. Karel Honzl, 61 let, místostarosta města Podbořany, Podbořany

18. PhDr. Radka Růžičková, Ph.D., 46 let, náměstkyně primátora Statutárního města Teplice, Teplice

19. Bc. Lenka Pasečiaková, 50 let, ekonomka, Roudnice nad Labem

20. Bc. Jaroslav Horák, 39 let, vedoucí střediska Městských služeb Děčín, Děčín

21. Ing. Radek Štejnar, 50 let, starosta města Jirkov, Jirkov

22. PhDr. Jiří Šlégl, Ph.D., 39 let, vysokoškolský učitel, Vrbice

23. Ing. Dana Jirchářová, MBA, 31 let, asistentka poslance, Děčín

24. Mgr. Jana Bednaříková, 27 let, učitelka, Chomutov

25. Ing. Milada Sahulová, 67 let, strojní inženýrka, Krupka

26. Mgr. Martin Klika, MBA, 47 let, náměstek hejtmana Ústeckého kraje, Litvínov

Dělnická strana sociální spravedlnosti1. Mgr. Tomáš Vandas, 48 let, předseda DSSS, Velká Buková

2. Jindřich Svoboda, 32 let, radní města Duchcov, Duchcov

3. Marie Doudová, 53 let, starostka obce, Kozly

4. Jiří Moravec, 60 let, OSVČ, Varnsdorf

5. Viktor Táborský, 21 let, dělník, Ústí nad Labem

6. Tomáš Ekrt, 48 let, starosta obce, Libčeves

7. Jiřina Bartáková, 55 let, administrativní pracovnice, Most

8. Martin Vrtiška, 47 let, fotbalový trenér, Ústí nad Labem

9. Pavel Kovářík, 48 let, mechanik, Most

10. Oto Brabenec, 51 let, podnikatel, Ústí nad Labem

11. Bc. Jakub Vršovský, 28 let, řidič, Duchcov

12. Jakub Andrle, 31 let, dělník, Varnsdorf

13. Michal Matouš, 25 let, hasič, Libčeves

14. Klára Kröhanová, 41 let, na mateřské dovolené, Ústí nad Labem

15. Jana Mašková, 34 let, podnikatelka, Litoměřice

16. Martin Kinzel, 43 let, dělník, Most

17. Jiří Šabart, 43 let, strojník, Duchcov

18. Zdeněk Gutzer, 50 let, živnostník, Kryry

19. Miloš Štefan, 62 let, dělník, Varnsdorf

20. František Bezouška, 42 let, zaměstnanec příspěvkové organizace, Ústí nad Labem

21. Petr Vozka, 51 let, elektromechanik, Most

22. Miroslav Žák, 37 let, řidič, Ryjice

23. Naďa Kubíková, 53 let, prodavačka, Most

24. Milan Hánl, 57 let, dělník, Varnsdorf

25. Helena Svobodová, 48 let, ošetřovatelka, Most

26. Luboš Netolický, 50 let, dělník, Varnsdorf

Dobrá volba 20161. Lucie Novotná, 40 let, podnikatelka, Ústí nad Labem

2. Václav Hoffmann, 57 let, podnikatel, Lkáň

3. Miluše Řiháková, 67 let, důchodkyně, Povrly

4. Jitka Bártová, 64 let, finanční makléř, Litoměřice

5. Eva Novotná, 71 let, důchodce, Lovosice

6. Denisa Dřevěná, 22 let, obchodní zástupce, Teplice

7. Martin Novotný, 47 let, strážník městské policie, Ústí nad Labem

8. Lukáš Kučera, 25 let, obchodní zástupce, Proboštov

9. Jaroslav Eliáš, 42 let, instalatér, Ústí nad Labem

10. Jiří Černý, 27 let, dřevorubec, Kladruby

11. Robert Řihák, 46 let, stavební mistr, Slavičín

12. Radek Staněk, 39 let, podnikatel (vodoinstalace), Povrly

13. Ladislav Řihák, 75 let, důchodce, Povrly

14. Světluše Šárková, 57 let, pečovatelka, Ústí nad Labem

15. Alena Kyralová, 31 let, mateřská dovolená, Povrly

16. Josef Bouček, 74 let, důchodce, Povrly

17. Miroslav Siruček, 56 let, školník, Povrly

18. Miloslava Formánková, 63 let, důchodkyně, Povrly

19. Veronika Müllerová, 39 let, kuchařka, Povrly

20. Jan Kyral, 40 let, výpravčí, Povrly

21. Kamila Orosová, 43 let, invalidní důchodce, Povrly

22. Marie Markevičová, 44 let, obchodní zástupce, Ústí nad Labem

23. Anna Šindelářová, 59 let, důchodkyně, Ústí nad Labem

24. Jiří Eisenhammer, 53 let, správce koupaliště, Povrly

25. Vladimír Hlaváček, 72 let, důchodce, Ústí nad Labem

26. Serkij Markevič, 38 let, dělník, Ústí nad Labem

Komunistická strana Čech a Moravy1. Ing. Hana Aulická Jírovcová, 36 let, poslankyně Parlamentu České republiky, Most

2. Gabriela Hubáčková, 42 let, poslankyně Parlamentu České republiky, Ústí nad Labem

3. Bc. Petr Kubeš, 28 let, skladník, logista výroby, Žatec

4. Ing. Jaroslav Kohout, 46 let, státní zaměstnanec, Klášterec nad Ohří

5. Tomáš Zíka, 44 let, designér interiérů, Dubí

6. Bc. Jiří Šír, 44 let, samostatný referent krajského úřadu, Malšovice

7. Ing. Josef Šenfeld, 55 let, poslanec Parlamentu České republiky, Hoštka

8. RSDr. Erika Sedláčková, 62 let, místostarostka města Litvínov, Litvínov

9. František Minárik, 51 let, analytik, Ústí nad Labem

10. Václav Beneš, 64 let, starosta obce Blatno, Blatno

11. Mgr. Andrea Fricová, 43 let, učitelka základní školy, Chomutov

12. Nataša Schalková, 62 let, pokojská, Duchcov

13. Bc. Jaroslava Kamarytová Vršitá, 29 let, finanční účetní, Děčín

14. Radek Černý, 45 let, starosta obce Lovečkovice, Lovečkovice

15. Ing. Josef Nétek, 63 let, správce budov, Lom

16. Jan Janeček, 34 let, projektový manažer, Ústí nad Labem

17. JUDr. Karel Krčmárik, 69 let, právní poradce, Žatec

18. Jana Pilařová Honcová, 51 let, odborná referentka, Málkov

19. Martina Zigmundová, 46 let, uklízečka, Duchcov

20. Bc. Martin Stojan, DiS., 44 let, strážník městské policie, Rumburk

21. Petr Bureš, 40 let, referent zahraničního obchodu, Štětí

22. Iveta Jelínková, 48 let, učitelka, Most

23. Miloslav Buldra, 59 let, provozní zámečník, Ústí nad Labem

24. Václav Chmara, 71 let, občanský zaměstnanec Vojenské správy, Lubenec

25. Petr Janega, 34 let, mistr výroby, Klášterec nad Ohří

26. Bc. Lukáš Brázda, 27 let, student vysoké školy, finanční management, Bílina

Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová1. PhDr. Michal Pehr, Ph.D., 40 let, vědecký pracovník, historik, člen rady města, Louny

2. Alenka Antošová, 70 let, krajská předsedkyně, zastupitelka obce, Proboštov

3. Jiří Skřivánek, MBE, 28 let, ekonomický a účetní poradce, student VŠ, Děčín

4. Ing. František Růžička, 58 let, tajemník MÚ Krupka, Krupka

5. Mgr. František Černý, 39 let, vrchní ministerský rada, Litoměřice

6. MUDr. Dalibor Jílek, CSc., 61 let, vedoucí lékař, Ústí nad Labem

7. Ing. Kamil Šembera, 33 let, pedagog, Jílové

8. Antonín Štěpanovský, 23 let, student VŠ, Terezín

9. MUDr. Václav Jára, 64 let, lékař, Varnsdorf

10. Věra Posledníková, 42 let, starostka obce, vedoucí laboratoře, Veltěže

11. Bc. Adam Komenda, 26 let, student VŠ, Most

12. Vilemína Svobodová, 69 let, manažerka senior klubu Pomoc bližnímu, Louny

13. JUDr. Hana Zvalová, 57 let, ředitelka galerie, etnoložka, Jirkov

14. Bc. Patrik Racety, 46 let, technolog poštovního provozu, Louny

15. Mgr. Tomáš Liška, 44 let, ředitel školy, radní města, Krupka

16. Mgr. Bc. Pavla Novotná, 30 let, projektový manager, Ústí nad Labem

17. RNDr. Dagmar Pištěková, 60 let, mikrobioložka, radní a zastupitelka města, Podbořany

18. MUDr. Pavel Kozlík, 68 let, lékař, Děčín

19. MUDr. Jan Ševčík, 80 let, lékař, zastupitel města, Teplice

20. Věra Šnapková, 74 let, předsedkyně sdružení žen, Děčín

21. Ing. Hana Antošová, 57 let, projektant a energetický specialista, Děčín

22. Mgr. Nikola Růžičková, 26 let, kronikář města, historik, archivář, Krupka

23. Jana Novotná, 63 let, farmaceutka, Ústí nad Labem

24. Zdeňka Kirbsová, 40 let, účetní, Litoměřice

25. Tomáš Chaloupek, 68 let, okresní předseda, zastupitel města, Louny,

26. Václava Zelenková, 55 let, starostka obce, Račiněves

Občanská demokratická aliance1. MUDr. Klára Pohanková, 30 let, oční lékařka, Krajská zdravotní Ústí nad Labem, Ústí nad Labem

2. Ing. Nicole Mertinová, 28 let, manažerka, Ústí nad Labem

3. MUDr. Pavel Kacerovský, 55 let, lékař ortoped, pořadatel medicin. kongresů, vinař, Ústí nad Labem

4. MUDr. Jaromír Bertlík, N.D., 65 let, lékař, specialista na zdravou výživu, Třinec

5. Mgr. Michal Ševcovic, 52 let, ředitel ZŠ Stříbrnická v Ústí nad Labem, Ústí nad Labem

6. Ing. arch. Jan Chramosta, 48 let, architekt, Teplice

7. Ing. arch. Zdeněk Šťastný, 57 let, architekt, Ústí nad Labem

8. Dagmar Toncarová, 64 let, fyzioterapeutka, radní města Děčín, cvičitelka Sokol, Děčín

9. Oto Permer, 54 let, ředitel společnosti, Kadaň

10. Mgr. Petr Jiráček, 61 let, ředitel ZŠ v Jirkově, Jirkov

11. Mgr. David Cihlář, 40 let, vysokoškolský pedagog UJEP Ústí nad Labem, Ústí nad Labem

12. Michaela Valentová, 30 let, designérka, Ústí nad Labem

13. Ing. Vladimír Balach, MBA, 60 let, ředitel strojírenské společnosti, Ústí nad Labem

14. Mgr. et Bc. Roman Stružinský, 45 let, ředitel ZŠ, VŠ pedagog UJEP Ústí nad Labem, Děčín

15. Zdeněk Hlinovský, 55 let, volejbalový trenér, předseda klubu, Jirkov

16. Mgr. Martina Fesslová, 45 let, učitelka ZŠ v Jirkově, Jirkov

17. Mgr. Ondřej Michálek, 31 let, učitel ZŠ v Děčíně, Děčín

18. Mgr. Eva Dobrá, DiS., 29 let, manažerka zubní kliniky, Ústí nad Labem

19. Mgr. Roman Marek, 48 let, ředitel společnosti, předseda ČUS okr. Litoměřice, Litoměřice

20. Ing. Marek Hřebík, 35 let, ekonom, zastupitel města Lovosice, Lovosice

21. MUDr. Jiří Pohanka, 30 let, praktický lékař, Most

22. Petr Thiel, 54 let, trenér plavání, trenér reprezentantů ČR, Ústí nad Labem

23. Zbyněk Šimák, 55 let, ředitel společnosti, předseda ČUS okresu Děčín, Varnsdorf

24. Petr Voříšek, 38 let, trenér fotbalové akademie, medailistka ME ve fotbale, Kamenice

25. Mgr. Jan Řebíček, 35 let, sekretář ČUS okresu Litoměřice, Brozany nad Ohří

26. Roman Adámek, 65 let, prodej a servis jízdních kol, Ústí nad Labem

Občanská demokratická strana1. Mgr. Karel Krejza, 49 let, místostarosta města Litoměřice, Litoměřice

2. Drahomíra Miklošová, 64 let, ekonomka, starostka obce Obrnice, Obrnice

3. Mgr. Bc. Tomáš Rieger, 43 let, vedoucí oddělení vnějších vztahů a marketingu Památníku Terezín, překladatel, Chabařovice

4. Mgr. Iva Dvořáková, LL.M., 41 let, advokátka, radní města Teplice, Teplice

5. Petr Jindřich, 53 let, starosta městyse Cítoliby, Cítoliby

6. Ing. Jiří Kalous, 41 let, hlavní technik dispečinku sítí VN a NN, Jílové

7. Mgr. Michal Voltr, 43 let, vedoucí obchodní skupiny, zastupitel města Kadaň, Kadaň

8. Ing. Miroslav Jeništa, 53 let, vedoucí odboru, specialista veřejných zakázek, Rumburk

9. Mgr. Ivana Voláková, 52 let, administrativní pracovnice, Klášterec nad Ohří

10. PhDr. Filip Hrbek, 30 let, historik, Litoměřice

11. Ing. David Podéšť, 30 let, specialista stavby, Jirkov

12. Bc. Pavlína Hapštáková, 46 let, environmentální specialista, Duchcov

13. Bc. Jakub Ozaňák, 30 let, ředitel školy, Most

14. Bc. Růžena Mimrová, 36 let, jednatelka společnosti, Česká Kamenice

15. Ing. Roland Hase, 47 let, vedoucí logistiky, Jiříkov

16. Ing. Mgr. Michal Šidák, 47 let, ředitel školy, místostarosta obce, Velké Březno

17. Bc. Milan Javorček, 26 let, OSVČ, projektový manažer, Chomutov

18. Tomáš Binter, 39 let, manažer v sociálních službách, učitel, Chomutov

19. Jitka Horáková, 56 let, účetní, Děčín

20. Zdeněk Kutner, 57 let, starosta obce Domoušice, Domoušice

21. Ing. Zdeňka Rulíšková, 67 let, bývalá starostka města Štětí, Štětí

22. Rostislav Aulický, 53 let, směnový inženýr, Bílina

23. Ing. Miroslav Podhajský, 50 let, ředitel společnosti, Chomutov

24. Mgr. Helena Zemánková Týřová, 43 let, ředitelka společnosti, ekonomka, Litvínov

25. Jiří Sucharda, 53 let, požární preventista města, prezident Asociace velitelů Jednotek sborů dobrovolných hasičů, Varnsdorf

26. Jiří Drbal, 61 let, ředitel obchodní společnosti, Ústí nad Labem

Realisté1. RNDr. Jiří Hynek, 56 let, prezident Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu, Jesenice

2. Ing. Zdeněk Soukup, 55 let, obchodní manažer, Litvínov

3. Ing. Roman Brand, 28 let, ekonom – analytik, Spořice

4. Zdeněk Filip, 35 let, obchodní manažer, Louny

5. PharmDr. Tibor Kirsch, 36 let, vedoucí lékárník, Děčín,

6. Mgr. Alena Sedláčková, 50 let, šéfredaktorka - referentka, Most

7. MUDr. Ivan Klener, 57 let, praktický lékař, Litoměřice

8. Mgr. Anatolij Iljuk, 51 let, zubní technik, Rumburk

9. Roland Gröschell, 67 let, soukromý podnikatel, Ústí nad Labem

10. Mgr. Kateřina Šmahelová, 33 let, specialistka na lidské zdroje, Domašín

11. MUDr. Petr Lacl, 63 let, praktický lékař, Litvínov

12. Mgr. Monika Škoulová, 34 let, na rodičovské dovolené, Ústí nad Labem

13. Pavlína Špalková, 30 let, pracovnice retenčního odd. telefonního operátora, Louny

14. MDDr. Lucie Kadeřávková, 30 let, zubní lékař, Litoměřice

15. Ján Novotný, 54 let, manažer v Automotive průmyslu, Chomutov

16. Martina Voženílková, 52 let, zdravotní sestra, Ústí nad Labem

17. Petr Bartáček, 46 let, jednatel společnosti, Rumburk

18. Karel Tomčík, 66 let, důchodce, Litvínov

19. Jaroslav Sobotka, 24 let, manažer kvality, Jirkov

20. Karel Moule, 25 let, inženýr kvality, Louny

21. Milan Šulc, 72 let, strojvedoucí v.v., Děčín

22. MUDr. Miroslav Lojík, 52 let, intervenční radiolog, Hradec Králové

23. Ing. Miroslav Peřina, 60 let, technik, Ústí nad Labem

24. Vladislav Veselovskyj, 24 let, administrativní pracovník zákaznického servisu, Teplice

25. Jana Carla Kronforst, 45 let, účetní, Most

26. Mgr. Jaroslav Šmahel, 43 let, středoškolský učitel na gymnáziu, Domašín

Referendum o Evropské unii1. Dr. Ing. Richard Hartmann, 48 let, člen předsednictva hnutí, elektrotechnický inženýr, manažer, Vědomice

2. Pavla Pátková, 35 let, manažerka prodeje, Litoměřice

3. Julius Danyi, 42 let, manažer, jednatel společnosti, Údlice

4. Ing. Zdeněk Rogula, 51 let, daňový poradce, Lužice

5. Mgr. Jitka Ringelhánová, 37 let, policistka, Kleneč

6. Michal Nosek, 42 let, správce IT, Děčín

7. Jan Šedivec, 51 let, hasič, Jirkov

8. Jakub Tonar, 40 let, invalidní důchodce, Kadaň

9. RNDr. Jana Valachová, 55 let, inženýrský geolog, Duchcov

10. Adam Strejcovský, 25 let, živnostník, Vilémov

11. Eva Porschová, 54 let, obchodní ředitel, Děčín

12. Lukáš Pilek, 23 let, správce interních informačních systémů, Chomutov

13. Ing. Ivo Veselý, 57 let, hygienik, Ústí nad Labem

14. Ing. Jan Orgoník, 55 let, revizní technik elektro, Dubí

15. Zdeněk Honska, 57 let, jednatel společnosti, Vejprty

16. Mgr. Lenka Gellnerová, 55 let, učitelka angličtiny, Žatec

17. Miloš Šefránek, 53 let, živnostník, realitní makléř, Louny

18. Ondřej Jaša, 24 let, pracovník u lisu, Velké Meziříčí

19. Petr Kuchtíček, 25 let, operátor call centra, Litomyšl

20. Michal Sedláček, 54 let, realitní makléř, Brno

21. Marek Huňa, 26 let, investiční poradce, Lednice

22. Adam Nosek, 24 let, pošťák, Hrušovany u Brna

23. Josef Chylík, 22 let, svářeč, Jívoví

24. Marie Nováková, 76 let, důchodkyně, Litomyšl

25. Vanesa Dvořáková, 24 let, servírka, Brno

26. Ivan Rychlík, 51 let, vědecký pracovník, Velešovice

Rozumní – stop migraci a diktátu EU – peníze našim občanům, důchodcům, dětem, zdravotně postiženým…1. Adam Benjamin Bartoš, 37 let, OSVČ, publicista, předseda Národní demokracie, Kadaň

2. Pavel Svoboda, 74 let, vydavatel měsíčníku Trefa, Teplice

3. Lucie Kundl’ová Šlégrová, 27 let, mateřská dovolená, Libčeves

4. MUDr. František Kandel, 62 let, lékař, gynekolog –porodní konzultant, Kadaň

5. Mgr. Petra Kotyzová, 52 let, středoškolská učitelka, Chomutov

6. Petr Fišer, 57 let, vedoucí kulturního zařízení města Krupka, Krupka

7. RSDr. Ivo Přichystal, 63 let, vysokoškolský učitel, sociální pedagog, Novosedlice

8. Veronika Hanichová, 26 let, živnostník, Ústí nad Labem

9. Ing. Pavel Folget, 75 let, předseda bytového družstva, Most

10. Ing. Roman Korejtko, 51 let, učitel odborných předmětů, masér, Litoměřice

11. PhDr. ThDr. Mgr. Eugen Sigismund Freimann, Ph.D., M.A., 56 let, vysokoškolský pedagog, vydavatel Teplický kurýr, Teplice

12. Petr Kotáb, 41 let, lamelář, Kadaň

13. František Vlásek, 60 let, technik, Jirkov

14. MVDr. Juraj Vrabec, 52 let, veterinář, soukromá praxe Dubí, Dubí

15. Petr Žák, 64 let, živnostník, Děčín

16. Lenka Patrovská, 31 let, živnostník, Louny

17. Marek Šavrda, 43 let, jednatel společnosti, Bystřany

18. Jaroslav Steiden, 51 let, operátor v chemickém průmyslu, Teplice

19. František Hensch, 51 let, osoba spolupracující, Křešice

20. Petr Doubravský, 44 let, živnostník, Teplice

21. Viktor Buchal, 69 let, důchodce, Žatec

22. Dagmar Vainová, 63 let, stavební technik v.v., Úštěk

23. Pavlína Brezovská, 32 let, vedoucí masny, Rumburk

24. František Cinkl, 53 let, živnostník, revizní technik, Teplice

25. Jaroslav Mareš, 29 let, operátor výroby, Chomutov

26. Oldřich Minář, 55 let, montér, Děčín

Řád národa – Vlastenecká unie1. Martin Musil, 41 let, podnikatel, Děčín

2. Michal Čuřín, 47 let, skladník, Písek

3. Leo Paul, 50 let, podnikatel, Slapy

4. Jaroslav Boháč, 45 let, podnikatel, Ústí nad Labem

5. Jiří Maria Sieber, 58 let, podnikatel, Most

6. Roman Vitouš, 50 let, podnikatel, Klášterec nad Ohří

7. Michaela Slánská, 21 let, studentka, Mělník

8. Ing. Petr Václavík, 55 let, učitel, Most

9. Barbora Vyšínská, 48 let, vedoucí skladu, Martiněves

10. Stanislava Kočová, 47 let, prodavačka, Lkáň

11. Květoslava Chrástková, 43 let, technička, Chomutov

12. Martin Tejml, 46 let, truhlář, Louny

13. Jan Kozel, 64 let, důchodce, Most

14. Ladislav Pilnaj, 22 let, skladník, Štětí

15. František Rajman, 40 let, bezpečnostní pracovník, Doubravčice

16. František Hrdlička, 59 let, strážník, Střemy

17. František Machůrka, 71 let, důchodce, Most

18. Marie Kolínská, 31 let, mateřská dovolená, Neratovice

19. Vlastimil Brynych, 45 let, masér, Chlumec

20. Ing. Marek Kroha, 31 let, jednatel, Sokolov

21. Tomáš Cenzov, 25 let, zedník, Chodov

22. Ladislav Popovič, 23 let, zdravotnický asistent, Habartov

23. Pavel Vaněček, 48 let, podnikatel, Karlovy Vary

24. Monika Propílková Králičová, 43 let, kvalitářka, Sokolov

25. Ivana Kučerová, 50 let, dělnice, Chomutov

26. Aneta Vitoušová, 21 let, dělnice, Klášterec nad Ohří

Sdružení pro republiku – Republikánská strana Československa Miroslava Sládka1. PhDr. Miroslav Sládek, 66 let, předseda strany SPR-RSČ Miroslava Sládka, Brno

2. Jiří Dohnal, 49 let, podnikatel, Teplice

3. Bc. Josef Zahradník, 32 let, operátor výroby, Výškov

4. Pavel Valášek, 48 let, řidič MKD, Most

5. Michal Tomek, 29 let, vedoucí teamu Albert, Staňkovice

6. Eva Volenec, 44 let, FC associate I. Amazon Logistic Prague, Krásná Lípa

7. Lenka Šimáčková, 53 let, zástupce vedoucího provozovny, Dubí

8. Pavel Bludský, 47 let, technik, Štětí

9. Ivana Raiskupová, 58 let, invalidní důchodkyně, Litvínov

10. Jiří Mikisch, 50 let, technik, Šluknov

11. Zdeněk Hradecký, 51 let, invalidní důchodce, Ústí nad Labem

12. Vlastimil Foltýn, 32 let, manažer prodeje, Kraslice

13. Viléma Valášková, 76 let, důchodkyně, Most

14. Dalibor Dědeček, 52 let, technik, Liberec

15. Lukáš Vodička, 30 let, podnikatel, Liberec

16. Jan Cidrych, 65 let, důchodce, Liberec

17. Marie Čedíková, 43 let, pokladní, Děčín

Sportovci1. Petr Dragojevič, 42 let, podnikatel, Osek

2. Jakub Dovalil, 43 let, sportovní ředitel, Praha

3. Ladislav Resl, 62 let, trenér boxu, Ústí nad Labem

4. Martin Kratěk, 48 let, mechanik, Ústí nad Labem

5. Dušan Hevera, 27 let, zedník, Meziboří

6. Kateřina Zborníková, 24 let, prodavačka, Meziboří

7. Petra Gürtlerová, 21 let, prodavačka, Louka u Litvínova

8. Alois Nedvěd, 56 let, revizní technik, Dubí

9. Karel Havlík, 52 let, důchodce, Teplice

10. Václav Kopecký, 47 let, zámečník, Teplice

11. Karel Danč, 37 let, nezaměstnaný, Hrob

12. Petr Němec, 60 let, trenér fotbalu, Teplice

13. Marian Danč, 53 let, nezaměstnaný, Ústí nad Labem

14. František Zborník, 43 let, montér, Osek

15. Karel Schiller, 44 let, elektrikář, Jeníkov

16. Jaroslava Zborníková, 43 let, TS Osek, Osek

17. Milan Fíla, 43 let, dělník, Krupka

18. Daniela Fílová, 21 let, dělnice, Postoloprty

19. Miroslav Král, 38 let, ČD-mechanik, Proboštov

20. Šárka Králová, 32 let, v domácnosti, Proboštov

21. Martina Zechelová, 27 let, uklízečka, Krupka

22. Miroslav Fíla, 44 let, dělník-zedník, Krupka

23. Pavel Povondra, 63 let, invalid. důchodce, Krupka

24. Katuše Dančová, 50 let, telefonistka na call centru, Ústí nad Labem

25. Zuzana Husarová, 30 let, telefonistka na call centru, Hrob

26. Marian Danč, 31 let, nezaměstnaný, Ústí nad Labem

Starostové a nezávislí1. Mgr. Milan Šťovíček, 59 let, místostarosta města Litvínov, učitel, Litvínov

2. Mgr. Jana Oubrechtová, 54 let, starostka města Trmice, učitelka, Trmice

3. Ing. Daniel Černý, 44 let, obchodní ředitel, bývalý primátor města Chomutov, Chomutov

4. Ing. Petr Liška, 47 let, starosta obce Malé Žernoseky, projektant staveb, Malé Žernoseky

5. Ing. Hana Štejnarová, 64 let, starostka města Česká Kamenice, ekonomka, Česká Kamenice

6. Ing. Václav Betka, 48 let, soudní znalec a lektor v dopravě, zastupitel obce Proboštov, Proboštov

7. Petr Hadraba, 55 let, starosta obce Povrly, Povrly

8. MUDr. Petr Klepiš, 48 let, lékař, Most

9. Mgr. Hana Cermonová, 54 let, náměstkyně primátorky města Děčín, Děčín

10. Miroslav Suchý, 67 let, starosta obce Dolní Zálezly, technik, Dolní Zálezly

11. Mgr. Petr Čech, 49 let, archeolog Akademie věd České Republiky, Vojenský historický ústav, Žatec

12. Karel Drašner, 63 let, starosta, předseda Sdružení místních samospráv ČR Ústecký kraj, živnostník, Háj u Duchcova

13. MUDr. Jiří Biolek, 68, lékař, primář dětského oddělení Nemocnice Most, Litvínov

14. Ing. Bc. Jindřich Jurajda, DiS., 27 let, pedagog, radní města Jiříkov, Jiříkov

15. Mgr. Václav Červín, 47 let, ředitel ZŠ, místostarosta města Litoměřice, trenér juda, Litoměřice

16. Ing. Roman Dalecký, 32 let, reprezentační trenér slopestyle lyžování, Most

17. Ing. Ladislava Rejšková, 32 let, starostka obce Libotenice, Libotenice

18. Ing. Bc. Jan Sembdner, 55 let, ředitel Domova "Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov, Jiříkov

19. František Moravec, 54 let, starosta obce Staré Křečany, Staré Křečany

20. Pavel Kundrát, 58 let, starosta města Úštěk, Úštěk

21. Josef Zoser, 68 let, bývalý senátor a dlouholetý starosta obce Jiřetín pod Jedlovou, Jiřetín pod Jedlovou

22. Filip Ušák, 28 let, starosta města Benešov nad Ploučnicí, Benešov nad Ploučnicí

23. Martin Hausenblas, MBA, 43 let, podnikatel, zastupitel města Ústí nad Labem, filantrop, Ústí nad Labem

Strana práv občanů1. Mgr. Petr Šmíd, 53 let, náměstek hejtmana Ústeckého kraje pro oblast školství, Varnsdorf

2. Ing. Bronislav Schwarz, 51 let, poslanec Parlamentu České Republiky, Lom

3. Jana Blažková, 48 let, OSVČ, Ústí nad Labem

4. PhDr. Mgr. Leoš Moravec, 38 let, ředitel dětského domova, Rumburk

5. Ing. Mgr. Zdeněk Pešek, MBA, 58 let, ředitel střední školy, Bořislav

6. Ing. Jiří Fišer, 46 let, operátor v energetice, krajský zastupitel, Ústí nad Labem

7. Ing. Jaroslav Vodička, 69 let, předseda SBZS, krajský zastupitel, Krásný Dvůr

8. Bc. Kateřina Stránská, 33 let, konzultantka v oblasti ekologie, Mašťov

9. Ing. Oldřich Beneš, 67 let, zemědělský konzultant, Jirkov

10. Ing. Milan Hrachovina, 54 let, zástupce lesního správce, Stráž nad Ohří

11. MUDr. Jaroslav Rotek, 65 let, lékař, Žatec

12. Milada Černá, 60 let, pracovnice v sociálních službách, Varnsdorf

13. MUDr. Miloš Vodička, 54 let, lékař, Ústí nad Labem

14. Antonín Vaněk, 62 let, důchodce, Žatec

15. Pavel Divín, 34 let, umělecký kovář, Chomutov

16. Mgr. Josef Varga, 37 let, speciální pedagog, Lipová

17. Milan Mikeš, 52 let, odborový funkcionář ČD Cargo, Chlumec

18. Mgr. et Bc. Marcela Pikalová, 49 let, zástupkyně ředitele střední školy, Bílina

19. Ivana Pešková, 41 let, administrativní pracovnice, Teplice

20. David Brabenec, 37 let, pedagog, Rumburk

21. Liana Laudinová, 61 let, pedagožka, Postoloprty

22. Ing. Josef Pizur, 59 let, OSVČ, Varnsdorf

23. Pavel Kasl, 55 let, OSVČ, Krupka

24. Eliška Janková, 21 let, studentka, Rtyně nad Bílinou

25. Naďa Dvořáková, 61 let, důchodkyně, Litoměřice

26. Jana Müllerová, 51 let, pedagožka, Teplice

Strana svobodných občanů1. Ing. Vladimír Gregor, 59 let, ekonom, Děčín

2. Helena Ottová, 49 let, servírka, Kadaň

3. Ing. Filip Votoček, 34 let, živnostník, ekonomický poradce, Štětí

4. Lenka Červená, 55 let, poštovní doručovatelka, Litvínov

5. Aleš Kuna, 38 let, překladatel, Ústí nad Labem

6. Marcela Šarközyová, 21 let, student, Most

7. Mgr. Jan Holub, 30 let, obchodník, Roudnice nad Labem

8. Marek Bradáč, 41 let, kontrolor, Chomutov

9. Elmar Chmel, 48 let, správce apartmánů na Klínovci, Ústí nad Labem

10. Mgr. Miroslav Červenka, 61 let, podnikatel, Děčín

11. Miluše Horáková, 44 let, kontrolor, Chomutov

12. Jindřich Pilc, 41 let, živnostník v oblasti IT, Čížkovice

13. Pavel Holešta, 66 let, starobní důchodce, Ústí nad Labem

14. Petr Rybníček, 39 let, ředitel společnosti, Varnsdorf

15. Bc. Milan Stieranka, 28 let, technik zakázek, Ústí nad Labem

16. Ing. Jiří Vršínský, 29 let, vývojový pracovník v automobilovém průmyslu, Chlumec

17. Bc. Jan Rybka, 26 let, manažer v expresní zásilkové přepravě, Ústí nad Labem

18. Ing. Bohumil Kozel, 69 let, vodohospodář, důchodce, Roudnice nad Labem

19. Pavel Dittrich, 41 let, živnostník – obráběč kovů, zámečník, zvukař, Libochovice

20. Radek Zelycz, 46 let, technik, Ústí nad Labem

21. Libor Klíma, 46 let, mistr, živnostník, Most

22. Petr Bezvoda, 43 let, lodní kapitán, Ústí nad Labem

23. František Vodička, 42 let, ošetřovatel ve VFN v Motole, Lom

24. Daniel Vyčítal, 40 let, účetní, Rumburk

Strana zelených1. Petr Globočník, 35 let, sociální pracovník, krajský předseda Strany zelených, Litvínov

2. JUDr. Karolína Žákovská, Ph.D., 41 let, vysokoškolská pedagožka, právnička, radní městského obvodu Ústí nad Labem-centrum, Ústí nad Labem

3. Ing. Vladimír Buřt, 53 let, starosta města Horní Jiřetín, stavební technik, Horní Jiřetín

4. PhDr. Lenka Simerská, 41 let, socioložka, expertka na trh práce, rovné příležitosti a sociální dialog, koučka, Litoměřice

5. Adam Souček, 41 let, koordinátor zdravotnických projektů, zastupitel města Teplice, Teplice

6. MUDr. Kateřina Zemanová, 47 let, lékařka, Most

7. Mgr. Petr Panaš, 48 let, vedoucí odboru MěÚ Terezín, zastupitel města Litoměřice, Litoměřice

8. MUDr. Irena Moudrá Wünschová, 59 let, lékařka, 1. místopředsedkyně Strany zelených, zastupitelka města Ústí nad Labem, Ústí nad Labem

9. Ing. Alena Holienčinová, 39 let, krajinná ekoložka, Žatec

10. Lubomír Šlapka, 52 let, pracovník v sociálních službách, Hora Svaté Kateřiny

11. Mgr. Hana Krejčová, 53 let, kastelánka zámku Jezeří, Horní Jiřetín

12. Mgr. Michaela Dopitová, 32 let, studentka postgraduálního studia UK, Labská Stráň

13. Jiří Kraus, 42 let, herec Městského divadla v Mostě, Most

14. Ing. Michal Cuc, 39 let, provozní vedoucí stanice technické kontroly, Moldava

15. Mgr. Štěpánka Hubertová, 47 let, učitelka, Klášterec nad Ohří

16. MVDr. Milan Rygl, 56 let, veterinární lékař, zastupitel města Štětí, Štětí

17. Jiří Škoda, 37 let, šéfredaktor časopisu Už víš proč?, zastupitel městského obvodu Ústí nad Labem-Neštěmice, Ústí nad Labem

18. David Palán, 38 let, úředník Magistrátu hlavního města Prahy, zastupitel města Chomutov, Chomutov

19. Ing. Jan Žalud, 39 let, IT analytik, zastupitel města Louny, Louny

20. Mgr. Matěj Hon, 27 let, konzultant v oblasti sociálních politik, Teplice

21. Mgr. Renata Kutina Vášová, 39 let, vedoucí obchodního oddělení Činoherního studia města Ústí nad Labem, Litoměřice

22. MUDr. Petr Končel, 59 let, lékař – internista, Most

23. MUDr. Hana Pácaltová, 72 let, lékařka, Teplice

24. Vratislav Filípek, 26 let, knihovník, Louny

25. Bc. Martin Bajger, 31 let, podnikatel, Trmice

26. Karel Karika, 56 let, místostarosta městského obvodu Ústí nad Labem-centrum, Ústí nad Labem

Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura (SPD)1. Tereza Hyťhová, 22 let, učitelka, zastupitelka Ústeckého kraje, Krupka

2. Monika Jarošová, 46 let, zdravotní sestra, Bohušovice nad Ohří

3. Ing. Bc. Dominik Hanko, 38 let, preventista městské policie, zastupitel Ústeckého kraje, Litoměřice

4. Ing. Petr Kříž, 59 let, zemědělský technik, Chřibská

5. Elvíra Hahnová, 40 let, ředitelka o.p.s., Chomutov

6. Eva Budošová, 38 let, živnostník, Most

7. Michal Kolář, 46 let, technik distribuce, Ústí nad Labem

8. Aleš Aulický, 39 let, lodní kormidelník, Malšovice

9. Hana Mičánová, 42 let, operátorka ve výrobě, Litoměřice

10. Michal Varga, 53 let, živnostník, Most

11. Dana Fábryová, 57 let, vedoucí správy bytů, Varnsdorf

12. Vladimír Strnad, 55 let, živnostník, Ústí nad Labem

13. Petr Haldovský, 49 let, elektromechanik, Chomutov,

14. Zdeněk Beneš, 50 let, kvalitář, Most

15. Ing. Pavel Hošťálek, 34 let, statistik v automobilovém průmyslu, Ústí nad Labem

16. Ing. Jaroslav Sušický, 61 let, ekonom, živnostník, Louny

17. Jaroslav Nedvěd, 57 let, logistik, Varnsdorf

18. David Franc, 31 let, lodní kormidelník, Ústí nad Labem

19. Ivana Güntherová, 50 let, kadeřnice, živnostník, Litoměřice

20. Milan Anýž, 47 let, technik měření emisí, Ústí nad Labem

21. Petra Mikulová, 39 let, administrativní pracovnice, Litoměřice

22. Milan Janošovský, 48 let, zedník, Děčín

23. Tomáš Doležal, 43 let, skladník, Chřibská

24. Ing. Jaroslav Bystřický, 48 let, živnostník, Chomutov

25. Michael Černý, muž, 24 let, lodní kormidelník, Verneřice

26. Pavel Lachman, 55 let, živnostník, Most

TOP 091. Ing. Michal Kučera, 49 let, poslanec PSP ČR, člen rady města, Louny

2. Bc. Irena Skálová, 39 let, oční optik, optometrista, zastupitelka MO Ústí n. L., Ústí nad Labem

3. MUDr. Petr Najman, 44 let, primář ORL, ředitel zdravotní péče Nemocnice Most, člen rady města, Teplice

4. Mgr. Michal Vlach, 45 let, ředitel základní a mateřské školy, Chomutov

5. Mgr. Milan Rosenkranc, 68 let, historik, zastupitel města, Děčín

6. Mgr. Martin Hrdina, 41 let, zástupce ředitele základní školy, člen rady města, Litoměřice

7. Ing. Richard Červený, 33 let, ředitel střední školy, zastupitel města, Roudnice nad Labem

8. Ing. František Kačer, 59 let, ekonom, Most

9. Bc. Petr Knorr, 42 let, vedoucí programátor, zastupitel města, Duchcov

10. Ing. Monika Tesařová, 52 let, specialistka reportingu, členka finančního výboru zastupitelstva, Děčín

11. Ing. Jan Novotný, DiS., 38 let, ekonom, personalista, Žatec

12. MUDr. Džamila Stehlíková, 55 let, lékařka, Praha

13. Mgr. Dita Králová, 45 let, učitelka základní školy, Tisá

14. MUDr. Pavel Vlasák, 58 let, primář ortopedie Nemocnice Most, Litvínov

15. Ing. Mgr. David Jedinák, 43 let, právník, jednatel projektové a stavební společnosti, Modlany

16. Mgr. Bohuslav Roll, 42 let, advokát, Chomutov

17. PhDr. Martin Trefný, Ph.D., 44 let, vysokoškolský pedagog, ředitel Podřipského muzea, zastupitel města, Roudnice nad Labem

18. Mgr. Dagmar Kučerová, 50 let, ředitelka Městské knihovny Louny, Cítoliby

19. Ing. Mgr. Jan Hodničák, 63 let, středoškolský pedagog, Varnsdorf

20. Petr Kaše, 45 let, majitel lékárny, předseda představenstva a.s., Most

21. Leo Peterka, 54 let, finanční ředitel, zastupitel města, Podbořany

22. Šárka Pochmanová, 49 let, učitelka mateřské školy, Oloví

23. Jan Mrzílek, 64 let, důchodce, ředitel nadace, Jirkov

24. Mgr. Petr Pánek, 34 let, učitel základní školy, zastupitel města Mikulášovice, Mikulášovice

25. PaedDr. Ivo Harák, Ph.D., 52 let, spisovatel, vysokoškolský pedagog na UJEP v Ústí n. Labem, Benátky nad Jizerou

26. Ing. Zdeněk Šoral, 40 let, vedoucí výroby, Lovosice