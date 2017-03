Počet elektromobilů roste, dobíjecí stanice bude i v Lounech

Okres Louny - V Ústeckém kraji je deset těchto zařízení, sedm má ČEZ.

Počet elektromobilů v ČR zvolna roste, zvyšuje se také s tím spojené množství dobíjecích stanic. Další má vyrůst v Lounech. Postavit ji tam chce společnost ČEZ, která na severu Čech provozuje už sedm dobíjecích stanic.

V Lounech má stanice na dobíjení elektromobilů vyrůst na parkovišti na Komenského náměstí. „V Lounech počítáme s instalací veřejné dobíjecí stanice pro elektromobily, a to zhruba v polovině letošního roku. Stanice bude první v okrese Louny," sdělil Ota Schnepp, mluvčí Skupiny ČEZ pro severní a střední Čechy.

První v Ústeckém kraji

V Ústeckém kraji má ČEZ stanice ve Vysočanech na Chomutovsku, u elektráren Prunéřov a Ledvice, u Teplárny Trmice a dále ve městech Chomutov, Teplice a Ústí nad Labem. Další by měly v kraji přibýt v nejbližších letech. „Chceme, aby síť dobíjecích stanic byla co nejhustší v rámci celé republiky a řidiči elektromobilů měli co nejvíce možností k doplňování energie na svých cestách," vysvětlil Ota Schnepp.

Podle dat Asociace elektromobilového průmyslu je v Ústeckém kraji deset dobíjecích stanic pro elektromobily, většinu postavila zmíněná společnost ČEZ.

Tisíc elektromobilů

V Česku nyní jezdí kolem jednoho tisíce elektromobilů. Jejich počet má ale růst, stejně tak jako počet dobíjecích stanic. Překážkou většího rozšíření elektromobilů je až trojnásobná cena proti vozům se spalovacím motorem. Nejlevnější elektromobil vyjde na zhruba 600 tisíc korun. Také dojezdová vzdálenost na jedno nabití není příliš vysoká.

Elektromobily jsou ekologickou alternativou k benzinovým, naftovým a dalším druhům pohonů aut, jejich rozšíření je ale dosud v Česku malé. Má se to ale rychle změnit. Například největší česká automobilka, Škoda Auto, plánuje, že v roce 2025 budou si čtvrtinu její produkce tvořit elektromobily nebo hybridy.