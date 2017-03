Podnikatel dostal tři pokuty kvůli odpadům za 175 tisíc

Žatecko - Antonín Zajíček z Dolejších Hůrek všechny už zaplatil a nelíbí se mu, že státní úřad jeho případ zveřejňuje.

Podnikatel Antonín Zajíček, který dostal pokuty ve výši už téměř 200 tisíc korun za nepovolené ukládání odpadů na Žatecku.Foto: Deník/Libor Želinský

Deset tisíc korun. Patnáct tisíc korun. Sto padesát tisíc korun. Přesně tímto skokovým tempem stoupala výše pokut, které podnikateli Antonínu Zajíčkovi (46) udělila Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP).

Postihován je za to, že v rozporu se zákonem navážel odpady do jámy po těžbě štěrkopísků v Dolejších Hůrkách, malé vesnici v lokalitě mezi Žatcem a Postoloprty. První pokutu dostal v roce 2012 a poslední loni v říjnu. ČIŽP o jeho počínání dokonce sestavila tiskovou zprávu, zveřejnila ji na svých webových stránkách a také ji rozeslala do mnoha dalších redakcí včetně Deníku.

Podnikatel chybu přiznává

Podnikatel se přitom proti pokutě nijak zvlášť nebrání, všechny vyměřené částky už dokonce zaplatil. Uznává své pochybení a vinu nepopírá. Nelíbí se mu hlavně to, proč je jeho kauza ze strany státních orgánů zveřejňována. To se mu nezdá správné za situace, kdy on uznal chybu, trest přijal a pokutu zaplatil.

„Porušení zákona nepopírám, udělal jsem chybu. Budu se snažit, aby se to už neopakovalo, vše budu hlídat. Pokutu jsem zaplatil, musel jsem si na ni půjčit. Nechápu ale, proč mě státní úřad vláčí po novinách, když jsem chybu uznal a trest přijal,“ uvedl na dotaz Deníku Antonín Zajíček.

Odpady ukládané v obci Dolejší Hůrky na Lounsku. zdroj: ČIŽP

Podniká v oboru zemědělství a také v ukládání odpadů kromě odpadů nebezpečných. K ukládání odpadů v Dolejších Hůrkách má povolení od krajského úřadu i od Městského úřadu Postoloprty, což doložil příslušnými dokumenty.

ČIŽP udělila podnikateli tři pokuty kvůli porušení zákona o odpadech. Třetí byla výrazně vyšší než první dvě, a to proto, že uvedený muž se svou činností nepřestal ani po prvních dvou sankcích a zákon porušil opakovaně. „Třetí pokuta byla mnohem vyšší, protože šlo o opakované porušení zákona, a to sankcionujeme už mnohem přísněji,“ uvedl Jaroslav Vacek, ředitel Oblastního inspektorátu ČIŽP v Ústí nad Labem.

Zemina se sutí a plasty

Podnikatel podle něj nechal do lokality navážet výkopovou zeminu, kamení i stavební sutě s příměsí rostlinných pletiv a plastů. K nakládání s odpady pro daný pozemek neměl povolení, čímž porušil zákon o odpadech, uvádí ČIŽP.

Celkem tedy šlo o částku 175 tisíc korun a podnikatel už ji zaplatil. To nejsou zrovna malé peníze. Jak to, že se proti uvedenému rozhodnutí nebránil? „To není tak úplně pravda. Proti té nejvyšší pokutě jsem se pokoušel odvolat, ale odvolání bylo zamítnuto. Pak už jsem částku zaplatil, řekl jsem si, že nemá dál cenu se se státními úřady nějak dohadovat, stejně už mi to nepomůže,“ tvrdí Antonín Zajíček.

Informace o životním prostředí

„Všechny tři pokuty ze strany pana Zajíčka jsou skutečně zaplaceny,“ potvrdila na dotaz Deníku Jana Jandová, mluvčí ČIŽP. Proč tedy úřad jeho případ zveřejnil? „ČIŽP běžně informuje veřejnost o významných případech ovlivňujících životní prostředí v regionech. To je zcela v souladu se zákonem o právu na informace o životním prostředí,“ uvedla Jana Jandová.

Její organizace každý rok v celé ČR za porušení zákona při nakládání se stavebními a demoličními odpady v místech, kde to není zákonem o odpadech povoleno, uloží v průměru několik desítek pokut. „Konkrétně v roce 2016 to bylo zhruba sedm desítek pokut a průměrná výše jedné pokuty činila 122 tisíc korun,“ odpověděla Deníku mluvčí.