Žatec - Objekt bude muset projít opravou a přestavbou na malé bytové jednotky. Domov tam má najít osm lidí, kapacita zůstane stejná.

Dům na rohu ulic Šafaříkova a Politických vězňů, o který by se měl rozšířit Domov pro seniory v Žatci.Foto: Deník/Petr Kinšt

Domov pro seniory v Žatci se zřejmě rozšíří o sousední dům na rohu ulic Šafaříkova a Politických vězňů. Zastupitelé města budou na své pondělní schůzi jednat o jeho koupi od soukromých vlastníků, město by za něj mělo dát 5,4 milionu korun.

V plánu je rekonstrukce objektu a jeho přestavba na malé bytové jednotky pro osm klientů. Zároveň by současných osm dvoulůžkových pokojů v oddělení domova se zvláštním režimem domov pro seniory předělal na jednolůžkové, o které je velký zájem. Kapacita domova by zůstala stejná, s jednolůžkovými pokoji by se ale zvýšil komfort klientů.

Žádost o dotaci

Město na celý projekt, tedy nákup budovy a její rekonstrukci, požádá o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu. Žádost musí stihnout podat do konce května. Proto už tento týden rada města učinila další kroky k realizaci tohoto záměru. Například zadala vypracování projektové dokumentace Pavlu Humlovi a Jiřímu Vaníčkovi, současným majitelům budovy.

Pro žatecký domov pro seniory to bude třetí významná stavební investice v posledních letech. V roce 2012 se otevřela nová část domova, která je určena pro pacienty s Alzheimerovou chorobou a dalšími typy demencí, kteří potřebují pravidelnou péči. Areál vznikl přestavbou bývalého skladu a sušárny chmele v těsném sousedství domova, který město v roce 2008 koupilo od soukromého majitele.

Vzniklo v něm 46 nových lůžek, kapacita domova se tak tehdy rozšířila na 136 míst. Investice vyšla na 60 milionů korun. Objekt byl přestavěn na pokoje seniorů a zázemí pro ošetřující personál, v budově je i kaple, bufet, společenské místnosti, kuchyňky, zastřešená terasa, došlo také k úpravě venkovních ploch.

V letošním roce čeká Dům pro seniory v Žatci čeká zateplení. V první etapě za 11 milionů korun se počítá s výměnou oken a dveří v celém objektu a zateplení fasády na hlavním objektu v Pražské ulici.

