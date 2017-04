Dostane Žatec dotaci na radnici? Žádostí je víc než je peněz

Žatec - Rekonstrukce objektu by si měla vyžádat desítky milionů korun. Žadatelé předložili celkem 86 projektů.

Radnice v Žatci.Foto: DENÍK/Petr Kinšt

Město Žatec chystá rekonstrukci budovy radnice za desítky milionů korun. Podalo žádost o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu, zájem je ale několikanásobně vyšší, než je připraveno peněz. „Pro vlastníky památek je připraveno 1,55 miliardy korun. Žadatelé předložili celkem 86 projektů o celkové alokaci 5,6 miliardy," sdělil Vilém Frček z odboru komunikace Ministerstva pro místní rozvoj ČR.

Kdo dotaci dostane, to by podle jeho slov mělo být jasno nejdéle do konce letošního roku.

Město Žatec už jednu dotaci z programu Revitalizace vybraných památek obdrželo, a to na rekonstrukci budovy městské knihovny. Úspěšným žadatelem byl i Žatecký pivovar, ten chce přestavět dům na rohu Žižkova náměstí a Horovy ulice na muzeum pivovarnictví.