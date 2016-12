Před deseti lety zemřel básník a výtvarník Emil Juliš

Louny - Před deseti lety, 25. prosince 2006, zemřel v Lounech básník a výtvarník Emil Juliš, který prošel řadou dělnických i úřednických zaměstnání. Ač rodák z Prahy, žil dlouhý čas v Mostě a v Lounech. Jeho poezie je řazena do blízkosti experimentální poezie.

Emil Juliš (vlevo) s peruckým fotografem Mirkem BlažkemFoto: archiv M. Blažka

Juliš se narodil 21. října 1920 v Praze. V jedenácti letech se s rodiči přestěhoval na sever Čech do Loun. V 50. letech, v rámci akce přechodu 70 000 úředníků do výroby, ho pracovní úřad poslal ke stroji do mostecké ocelárny. V naturalisticky drsném prostředí pak začal objevovat "černou poezii", charakteristickou pro celou těžební oblast. Do Loun se vrátil v roce 1990.

Zastánce experimentální poezie, který debutoval až v 45 letech sbírkou Progresivní nepohoda, stihl do svého normalizačního literárního zákazu v roce 1970 vydat další čtyři knihy poezie. Poté se zařadil mezi autory samizdatu, ve kterém otiskl sbírky Caput mortuum či Mramor na pálení vápna. Řady literárních poct se dočkal až po listopadu 1989. Je laureátem Ceny Jaroslava Seiferta Nadace Charty 77 a držitelem Státní ceny.

(rmi)