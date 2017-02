Letos si připomeneme výročí generála nebe a hrdiny od Sokolova

Lounsko - Obě významné osobnosti se narodily v roce 1912, obě shodně v srpnu.

Letos si připomeneme výročí narození dvojice zahraničních vojáků, účastníků II. světové války, rodáků z Lounska. Generála nebe, legendárního pilota - stíhače Františka Fajtla a hrdiny z Bitvy o Sokolovo, kapitána Otakara Jaroše. Obě výročí připadají na měsíc srpen.

Fajtl se narodil 20. srpna 1912 v Doníně, v domě č. p. 70. Jeho otcem byl zedník František Fajtl, matkou Marie Fajtlová, svob. Prošková, spolu měli ještě dvě dcery Antonii (nar. 1908) a Annu (nar. 1910).

Před válkou byl vojákem z povolání, letcem – stíhačem. Za II. světové války byl příslušníkem čs. zahraničního letectva RAF i v SSSR. Byl účastníkem slavné Bitvy o Británii. Po válce se vrátil do vlasti, sloužil dál v letectvu.

Připomeňte si také: Pěkné pamětní desky uctí památku letců RAF

Po komunistickém převratu v roce 1948 byl propuštěn z armády, následně zatčen a bez soudu 1,5 roku vězněn v táboře nucených prací na Mírově. Po propuštění pracoval jako účetní stavebního podniku v Lounech. V roce 1964 byl částečně rehabilitován, plné rehabilitace se dočkal až po pádu komunismu, kdy byl povýšen na generála. Zemřel v Praze 4. října 2006. Fajtl je autorem několika autobiografických knih, některé motivy z jeho knížek byly využity ve filmu Tmavomodrý svět.

Jaroš jako poštovní úředník

Otakar Jaroš se narodil 1. srpna 1912 v rodině strojvůdce a topiče lokomotiv v Lounech, ovšem prakticky celé dětství prožil v Mělníku. Také on byl před válkou vojákem z povolání. Po uzavření Mnichovské dohody byl demobilizován a působil jako poštovní úředník v Náchodě.

V srpnu roku 1939 utekl do Polska, odtud se dostal do Sovětského svazu, kde byl internován v táboře Suzdal a Oranky. V roce 1941 nastoupil do výcvikového tábora čs. jednotek v Buzuluku, kde se stal velitelem 1. roty, 1. Československého samostatného praporu v SSSR. Vzhledem ke své minulosti důstojníka prvorepublikové československé armády těžce snášel působení politických propagátorů v jednotce. Velmi rád fotografoval, mnohé snímky z Buzuluku jsou jeho dílem.

U Sokolova

Po odeslání československé jednotky na frontu bránila jeho rota vesnici Sokolovo. Tam se 8. března 1943 odehrála těžká bitva, při níž nadporučík Otakar Jaroš padl. Jako vůbec první cizinec byl oceněn in memoriam titulem Hrdina Sovětského svazu, a byl posmrtně povýšen do hodnosti kapitána.

Kromě výročí těchto dvou známých osobností si letos také můžeme připomenout i výročí narozeních dalších vojáků čs. zahraniční armády ze Západu, kteří pocházejí z Lounska.

V dubnu například uplyne 115 let od narození Bohuše Housy z Loun a Františka Cepla z Orasic, kteří tak patřili mezi naše nejstarší zahraniční vojáky. Před 105 lety se v Lounech narodil Josef Klain. Sto let letos uplyne od narození Bedřicha Kohna, rodáka z Mašťova a před 95 lety se Žatci narodil Hanuš Kohn.

Čtěte také: František Fajtl byl výtečný pilot, ale také skvělý vypravěč