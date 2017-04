V Lounech začíná pětidenní festival s názvem Jeden svět

Louny - Od úterý do soboty bude na sedmi místech ve městě u Ohře promítnuto devět dokumentárních filmů.

Ilustrační foto. Foto: DENÍK/ Ludmila Korešová

Festival dokumentárních filmů o lidských právech s názvem Jeden svět začíná dnes, v úterý 4. dubna, v Lounech. Zájemci budou moci přijít na některý ze snímků každý den až do soboty. Připraveny jsou také besedy s tvůrci a jinými zajímavými hosty.

„Filmy se budou promítat na sedmi místech v Lounech a blízkém okolí. Celkem bude během pěti dnů promítnuto devět dokumentárních filmů, ke kterým jsme pozvali zajímavé hosty," uvedla Kateřina Suchá, členka pořadatelského týmu v Lounech.

Program proběhne na řadě míst

Filmy a besedy v Lounech budou probíhat v městské knihovně, na gymnáziu, na zámku Nový Hrad v Jimlíně, na rozhledně na Červeném vrchu, v oblastním muzeu, v loutkovém divadle a v bývalé balírně Jiráskova mlýna.

Slavnostní zahájení festivalu proběhne právě dnes od 18.30 hodin v prostorách loutkového divadla.

„Zahajovací film má název O čo ide Idě a přibližuje práci zpěvačky Idy Kelarové a její snahu motivovat nadané romské děti z osad tím, že se mohou realizovat v jejím sboru. I na našem zahájení v loutkovém divadle zazní dětský zpěv, a to v podání lounského sboru Kvítek s hosty," upřesnila Kateřina Suchá. Po filmu bude následovat ještě také diskuze s režisérem Tomášem Kudrnou a dvěma aktéry filmu - Oto Bundou a Petrem Kadlecem z České filharmonie, dodala.

33 měst

Festival Jeden svět postupně probíhá na různých místech České republiky, letos se do něj zapojilo celkem 33 měst. Pořadatelé v celé zemi se ho v letošním roce snaží co nejvíce zpřístupnit také lidem se zdravotním hendikepem. „Snažíme se vyjít vstříc všem skupinám diváků a divaček a umožnit jim co nejširší dostupnost našeho festivalu. U kulturních akcí v České republice nemá tak komplexní přístup obdoby," uvedla Hana Kulhánková, ředitelka festivalu.

Hlavním pořadatelem je nezisková společnost Člověk v tísni. Akce Jeden svět probíhá už 19 let a stala se největším dokumentárním festivalem s tématikou lidských práv na světě.