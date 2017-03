Fotbalisté Žatce začnou další sezonu bez kryté tribuny

Žatec - Vedení města má vypracovaný projekt. Ten ale odhaduje náklady na dvanáct milionů korun. Radnici se to zdá moc.

Domácí vedou 1:0. Je to zase napínavý fotbal. V 60. minutě ale začne pršet, fandové se schovávají pod krytou tribunu, aby mohli důležitý zápas, na který se dlouho těšili, dokoukat. V Žatci ale ne. Tam nejspíše utečou domů. Nebo promoknou. Zastřešená tribuna tam od roku 2014 chybí a zdá se, že se jí účastník krajského přeboru hned tak nedočká.

Výstavba nové tribuny, jejíž zastřešení muselo být před třemi lety zbouráno kvůli havarijnímu stavu, opět není ve schváleném investičním plánu města. Je pouze mezi akcemi, na které by se mohlo dostat, pokud zbudou peníze. Tam byla i loni. A nedostalo se na ni.

Krytá tribuna je přitom standardem i v daleko menších sídlech, na hřištích, kde se hrají nižší soutěže. „Pro nás je to velký problém a ostuda. Jednak při nepřízni počasí nejsou diváci nijak chráněni a jednak nám to neumožňuje pořádat některé akce třeba pro mládež," řekl Deníku Pavel Maňák, sekretář Slavoje Žatec. Fotbalisté chtějí tribunu co nejrychleji.

Projekt počítá s dvanácti miliony

Radnice říká, že tribunu plánuje, chce ale prý nalézt ekonomické řešení, které bude přijatelné. Výstavbu zastřešení a tribuny nepovažuje za prioritu. „Novou tribunu budeme určitě dál řešit, musíme ale nalézt vyvážené řešení s přijatelnými náklady. Tribuna bude muset splňovat řadu požadavků, například ze strany hasičů," sdělila před časem Zdeňka Hamousová, starostka Žatce. „Prověřujeme také, zda bychom na výstavbu tribuny nemohli získat dotaci od státu," dodala.

Žatecká radnice má na tribunu vypracovaný projekt, ale náklady se odhadují na 12 milionů korun. Takovou částku nechce vedení města z kasy uvolnit. I fotbalistům se taková částka zdá přemrštěná, říkají, že takto velkoryse pojatou tribunu nepotřebují. Nechali si vypracovat projekt s údajně polovičními náklady. Zatím ale s vedením města nenašli společnou řeč.

