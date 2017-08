Husova ulice v Lounech bude rozkopaná déle než rok

Louny - Ve vytížené lounské ulici se bude vyměňovat kanalizace a vodovod. Dopravu budou řídit semafory.

Ilustrační foto. Foto: DENÍK/ Dimír Šťastný

Frekventovanou Husovu ulici v Lounech čekají více než rok trvající výkopové práce. Severočeská vodárenská společnost (SVS) tam bude vyměňovat kanalizaci a vodovodní potrubí, práce jsou naplánované až do prosince příštího roku.



Kopat se bude od železničního přejezdu ve směru do centra města až k bývalému kulturnímu domu. „Vyměňovat se bude kanalizace z roku 1930 a vodovod z roku 1960. Obojí je ve špatném stavu a poruchové,“ sdělil Jiří Hladík, mluvčí SVS. Kopat by se mělo začít na přelomu srpna a září.



Práce budou probíhat po etapách, na řidiče čekají dopravní komplikace. "V letošním roce by v Husově ulici měly řídit dopravu semafory, a to od 23. října do 12. listopadu v úseku od loutkového divadla po křižovatku se Skupovou ulicí," sdělila Ingrid Juklová, vedoucí oddělení dopravy a veřejného pořádku Městského úřadu v Lounech.

Jak bude řešena doprava při pracích v dalších úsecích v příštím roce, se bude teprve řešit.