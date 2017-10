Jaroslav Urban je v Síni slávy pivovarství a sladovnictví

Žatec /FOTO, VIDEO/ – Oceněný odborník pracoval čtyřicet let v podniku Chmelařství. Ocenil ho i ministr zemědělství Marian Jurečka.

Do Síně slávy českého pivovarství a sladovnictví byl uveden Ing. Jaroslav Urban – dlouholetý vedoucí závodu zpracování chmele Chmelařství, družstvo Žatec. Předání tohoto nejvyššího českého pivovarského ocenění proběhlo za účasti ministra zemědělství Mariana Jurečky v rámci konání Svatováclavské slavnosti českého piva v Praze.

Jaroslav Urban svou profesní dráhu započal v roce 1973, kdy nastoupil do tehdejšího oborového podniku Chmelařství v Žatci, kde působil až do svého odchodu do důchodu. Celkem ve Chmelařství působil 40 let. Podílel se také na otevření Chmelařského muzea, které bylo v Žatci slavnostně otevřeno v roce 1997. Od roku 1999 je držitelem mezinárodního ocenění Rytíř chmelového řádu.

„Vysoký standard manažerského řízení celého procesu skladování, zpracování a balení chmele prověřený řadou certifikátů, který zavedl Jaroslav Urban v rámci Chmelařství, se stal zárukou pravosti a jakosti u všech nejvýznamnějších světových pivovarských odběratelů a tedy zárukou vynikajícího jména českého chmele na světovém trhu,“ řekl Zdeněk Rosa, předseda Chmelařství, družstvo Žatec.

V Praze si Jaroslav Urban ocenění převzal z rukou ministra zemědělství a předsedy Svazu pivovarů a sladoven Františka Šámala v doprovodu rodiny a zástupců Chmelařství, Bohemia Hop, Svazu pěstitelů chmele ČR a Chmelařského institutu a za potlesku plného sálu českých pivovarníků, kterým kladl na srdce, aby se dál při své práci drželi českých surovin.

Medailon Jaroslava Urbana, dlouholetého vedoucího závodu zpracování chmele Chmelařství, družstvo Žatec. Zdroj: Český svaz pivovarů a sladoven