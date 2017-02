Vepřové masopustní hody v ohrožení? V regionu zbyla jediná jatka ve Výsluní

Chomutovsko, Žatecko - Jateční průmysl zmizel z větších měst i obcí regionu. Podniky měly potíže s placením pohledávek a skončily v likvidaci nebo konkurzu.

„Prosím vás, jsou v Chomutově nebo Jirkově jatka?" ptá se Klára Švehlová ve facebookové skupině. „Ve Výsluní jsou asi jediná v okolí," odpovídá na dotaz uživatelka Zdeňka Karešová. A má pravdu.

Na Chomutovsku a Žatecku zbyla jediná firma, která poráží zvířata z lokální produkce a distribuuje je do místních řeznictví. Ostatní konkurence se utopila v dluzích.

Jirkov i Žatec

Jirkovská jatka jsou zavřená už delší dobu. „Majitel se dostal do finančních potíží. O tom, že by se měl podnik znovu otevřít, nic nevíme a město ani neuvažuje, že by ho odkoupilo," říká mluvčí Jirkova Josef Dušek.

Žatecká jatka poslal soud na konci ledna do konkurzu. Firma skončila loni v insolvenci kvůli nezaplaceným pohledávkám a celý areál půjde pravděpodobně do dražby. Společnost měla pobočku i v Chomutově, která byla vyhlášená u milovníků domácích zabijačkových pochoutek, protože prodávala i obtížně dostupné druhy vnitřností nebo střívka.

Čtěte více: Soud poslal žatecké jatky do konkurzu, správce je zřejmě nabídne k prodeji

Kvůli finančním problémům skončily i společnosti na Hoře svatého Šebestiána nebo ve Strupčicích.

Smrťák jménem druhotná platební neschopnost

Majitel výsluňských jatek Michal Janeje má pro potíže konkurence vysvětlení. „Zemědělci - dodavatelé masa, chtějí samozřejmě vždycky svoje peníze, takže v podstatě ze svého zaplatíte za maso, které máte dál prodat nasmlouvaným zákazníkům. A když se stane, že vám řeznictví nezaplatí, tak jak bylo domluveno, dostáváte se logicky do dluhu. Nic jiného v tom ale podle mě není, přestože není tajemstvím, že menším zemědělcům šlapou na paty velké společnosti." Podle Janejeho je pro podnikání v tomto oboru nejdůležitější vybrat si dobré zákazníky. „Jak zemědělci, tak nasmlouvaná řeznictví musejí být spolehliví. Mně se nejvíce osvědčil osobní přístup, všechnu komunikaci obstarávám sám nebo s manželkou, komunikujeme s řeznictvími a vyhledáváme nová odbytiště pro případ, že by nastaly potíže."

Výsluňská jatka se orientují především na chovatele než konečného spotřebitele, maso jim dodává asi šest desítek zemědělců z Chomutovska, Lounska i Žatecka. Majitel má ale dobrou zprávu i pro masožrouty. Prodejnu masa Janeje sice zrušil, není ale problém vytvořit si u něj plánovanou objednávku. „Vždycky se snažíme vyjít zákazníkovi vstříc, provádíme domácí porážky, rozbouráme maso, nebo připravíme balíček masa nebo drobů pro koncového spotřebitele," vyjmenovává Janeje.