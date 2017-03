Nový Hrad v Jimlíně u Loun bude letos slavit dvě výročí

Jimlín - Bude to 750 let od první písemné zmínky a 250 let od příchodu Schwarzenbergů jako nových vlastníků zámku. Hrady a zámky v celé ČR se otevírají už za dva týdny.

Zámek Nový Hrad v JimlíněFoto: archiv Deníku

Dvě významná výročí, milníky své historie, bude letos připomínat návštěvníkům Nový Hrad u Loun, oblíbená památka na jihu Ústeckého kraje. Půjde o 750 let od první písemné zmínky o pánech z tohoto zámku, který byl původně tvrzí, a dále o 250 let od chvíle, kdy zámek převzal do svého majetku slavný rod Schwarzenbergů coby noví majitelé.

Zmínka z roku 1267

„První písemná zmínka pochází z roku 1267. V oficiálních pramenech se setkáváme se jménem Chotěbor z Jimlína, příslušníkem pozdějšího rytířského rodu, který vymřel v polovině 15. století. Je to vůbec první zmínka o těchto šlechticích, ale i o obci Jimlín,“ uvedl Vít Pávek ze správy zámku Nový Hrad.

Druhé výročí se týká roku 1767, kdy tehdy zpustlý a pruskými vojáky zbídačený zámek v Jimlíně koupil od rodu Löweneggů z Tondeur kníže Josef Adam ze Schwarzenbergu. „Tento slavný šlechtický rod pak zámek významně pozvedl. Schwarzenbergové vlastnili v severozápadních Čechách přes 100 vesnic a zajistili zachování hospodářské prosperity všech svých statků, sídel i historických budov,“ upřesnil Vít Pávek.

Začátek sezony se blíží

Hrady a zámky v celé ČR už za dva týdny zahájí novou návštěvní sezonu. Většina z nich poprvé otevře své brány pro návštěvníky v sobotu 1. dubna. Stejné to bude i na Novém Hradě. Zámek bude pro veřejnost otevřen každý den od úterý do pátku. Během dubna ho zájemci mohou navštívit ve všední dny od 10 do 15 hodin a o víkendech od 9 do 16 hodin. Pondělí je zavíracím dnem, avšak s výjimkou Velikonočního pondělí, kdy bude zámek otevřen jako o víkendu. O Velikonoční neděli (16. 4.) bude kromě běžné možnosti prohlídek na zámku připraven i oblíbený Velikonoční jarmark s celodenním zajímavým programem pro malé i velké návštěvníky.

Památka je oblíbeným cílem turistů, loni do ní zavítalo téměř 15 tisíc lidí v roli návštěvníků, kteří si koupili vstupenky a vydali se na prohlídku interiéru. Dalších několik tisíc lidí se během roku zúčastnilo různých doplňkových a příležitostných akcí pro veřejnost na nádvoří a v okolí památky, například Velikonočního jarmarku, Novohradské pouti, dětského dne, letních kulturních pořadů, zimních adventních slavností a dalších setkání.

Nový Hrad v Jimlíně byl vybudován v 15. století na místě dřívější tvrze. Svolení k vybudování hradu udělil a podepsal tehdejší slavný a dodnes známý český král Jiří z Poděbrad. V současnosti je tato památka ve vlastnictví Ústeckého kraje. Ten ji od 90. let postupně opravuje a oživuje.