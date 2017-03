Na kluzišti se vystřídalo několik tisíc lidí

Žatec – Atrakce na náměstí v Žatci se tento týden už začne demontovat. Město by mělo zároveň určit, kam kluziště umístí v příští sezoně.

Po třinácti týdnech provozu ukončilo činnost kluziště na náměstí Svobody v Žatci. Tento týden se bude demontovat. Zájemci z města i okolí si na něj mohli chodit bezplatně zabruslit od druhé poloviny prosince. Žatec byl jediným městem v severozápadních Čechách, které tuto atrakci lidem nabídlo. Tato sezona přitom byla už druhá v pořadí.

„V první sezoně jsme si pronajali mobilní kluziště od soukromé firmy po její nabídce. Chtěli jsme ve městě vyzkoušet novou atrakci, ověřit si, jaký by lidé o ni měli zájem. Zájem byl velký a ohlasy příznivé, a tak zastupitelé města rozhodli, že na druhou sezonu město už kluziště s potřebným vybavením rovnou koupí do svého majetku," uvedl Jaroslav Špička, místostarosta Žatce. Město chtělo podle něj také oživit dění na centrálním náměstí během zimních měsíců.

Nyní se kluziště už bude demontovat a vedení města bude zároveň rozhodovat, kde bude kluziště umístěno v příští sezoně. Záleží na tom totiž i otázka, kam a jak rozebraný materiál uskladnit.

„Jedna varianta zní, že kluziště i v příští zimní sezoně bude opět vystavěno na náměstí Svobody před radnicí. V takovém případě bychom jeho rozebrané komponenty nyní umístili do bývalého skladu chmele v Alšově ulici, kde už máme předběžně domluvený pronájem, pokud bychom ho potřebovali," uvedl na dotaz deníku Andrej Grežo, ředitel Technické správy města Žatce.

Příští sezonu jinde?

Druhá možná varianta příštího dění uvažuje o tom, že kluziště by v příští sezoně bylo zřízeno v areálu nedávno vybudovaného většího sportoviště poblíž koupaliště u řeky Ohře. V takovém případě by jeho součásti z náměstí byly převezeny už nyní tam a kluziště by se stalo „součástí" nynějšího hokejbalového hřiště, které už několik let prakticky nikdo nevyužívá. „Trochu by se změnily rozměry celé plochy, oproti současné podobě na náměstí by kluziště bylo větší. Dole by byly umístěny chladící trubky, na nich by byl položen přes léto umělý povrch pro letní sporty a přes zimu by se na ploše vyrobil led a bruslilo by se tam," upřesnil Andrej Grežo.

Jednu z uvedených variant by měla zhruba do týdne určit rada města nebo celé zastupitelstvo.

Počasí bruslení přálo

Kluziště v Žatci se stalo velmi oblíbeným sportovištěm, během uplynulé zimy se na něm vystřídalo několik tisíc lidí. "Současná sezona byla ještě úspěšnější než ta loňská. Bylo to i tím, že byla chladnější zima s dlouhými mrazy a téměř bez oblev, zatímco předloni zejména v prosinci narušoval tvorbu ledu teplejší ráz počasí s trvalejším deštěm," uvedl Andrej Grežo. Děti v Žatci na kluziště chodily ještě i minulý týden, kdy v okrese Louny byly jarní prázdniny.