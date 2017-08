Knihovna se připravuje na rekonstrukci

Žatec - Své služby pro čtenáře zařízení nepřeruší, ve fondu má přes 100 tisíc knih či jiných nosičů.

Historický Dům U Zlaté Růže v Žatci. V patře je městská knihovna.Foto: Deník/Libor Želinský

Během podzimu by měla začít rekonstrukce památkového domu U Zlaté růže v Žatci, v němž sídlí městská knihovna a v přízemí také knihkupectví. Velká oprava se chystá už několik let a letos bude moci začít i díky tomu, že město získalo příslib dotace, která by měla pomoci uhradit většinu nákladů. Ty se odhadují zhruba na 15 milionů korun.

Rekonstrukce přitom byla na jaře už jednou odložena - a to kvůli tomu, že na památkové budově sídlily jiřičky. Tito ptáci jsou v ČR chráněni a zákon zakazuje odstraňovat jejich hnízda a rušit je stavebními pracemi v době hnízdění. "Hnízd na knihovně bylo kolem čtyřiceti. Zahájení prací tedy muselo město odložit až nejdříve na září," připomněla starostka Žatce Zdeňka Hamousová.

O záměru opravit knihovnu rozhodlo město už na začátku letošního roku. Opravena bude střecha, fasáda, budova dostane nová okna, podlahy a další vybavení. Na dvorku knihovny a také na hradbách by mělo vzniknout nové zajímavé posezení pro veřejnost.

Během rekonstrukce, která bude trvat několik měsíců, bude knihovna nabízet služby čtenářům a veřejnosti i dál, avšak na jiném místě a v trochu omezených podmínkách s menším prostorem. Část svých knih i pracovníků na několik měsíců přestěhuje na provizorní místo: do budovy čp. 123 v zadním traktu za chmelničkou na náměstí Svobody, kde sídlí i městský archiv. Čtenáři v době probíhající rekonstrukce hlavní budovy budou obslouženi právě tam. Je to rovněž památkově chráněný objekt, někdy se mu říká historickým názvem také stará pošta.

Rekonstrukce knihovny, stejně tak jako příprava včetně stěhování, určitě nebude jednoduchou záležitostí. Knihovna má ve svém fondu nyní více než sto tisíc knihovních jednotek, což jsou v drtivé většině výtisky knih, ale mohou to být i časopisy, hudební nosiče, mapy nebo další média a dokumenty. "Na konci roku 2016 měla knihovna ve fondu 101 286 knihovních jednotek. Nakoupeno v loňském roce bylo také 3922 nových knih," uvedla Radka Filková, ředitelka Městské knihovny Žatec ve výroční zprávě. Knihovna loni měla 2600 registrovaných čtenářů a devět zaměstnanců. Čtenáři si za celý loňský rok vypůjčili 97 500 knih nebo jiných dokumentů. Největší zájem byl o knížky z oblasti beletrie (krásné literatury), jichž si čtenáři půjčili přes 73 tisíc. Naučná literatura tvořila necelých 18 tisíc výpůjček.