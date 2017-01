Knihovna v Lounech: několik ocenění a tisíce čtenářů

Louny - Průkazkou do knihovny se může pyšnit 4148 čtenářů, pořádá se tam řada akcí.

Městská knihovna Louny i v uplynulém roce udržela vysoko nastavenou laťku poskytovaných služeb. Získala titul Městská knihovna roku v kategorii měst do 20 tisíc obyvatel se zvláštním oceněním za vynikající komunitní a vzdělávací aktivity či čestné uznání v soutěži Ústeckého kraje za společenskou odpovědnost firem. Ale především se může pochlubit tisíci spokojenými čtenáři a návštěvníky!

Čtvrt milionu výpůjček

V roce 2016 přišlo do knihovny 156 106 návštěvníků, ti si půjčili 263 776 knihovních jednotek, platnou průkazkou do knihovny se může pyšnit 4148 čtenářů. Knihy čtou většinou ženy (67 %). Z celkového počtu registrovaných je 1374 dětí do 15 let věku. Facebook knihovny má již 1221 příznivců.

Knihovna uspořádala 465 kulturních a vzdělávacích akcí, 361 lekcí pro děti a studenty, 824 seminářů pro studenty třetího věku. Při těchto akcích odpracovali 1529 hodin dobrovolníci.

Na dvorku uzavřelo sňatek 11 párů

Největší zájem byl o knihu Dívka ve vlaku (Paula Hawkins), z deníků se nejvíce četl Žatecký a lounský Deník, dospělí čtenáři si v naučném oddělení nejčastěji žádali knihu Louny, historie, kultura a lidé. Děti nejvíce prahly po comicsu Simpsonovi: Simpsoráma, nejoblíbenějším filmem byli Mistři hip hopu a ze stále oblíbenějšího mluveného slova Hurvínek má smůlu.

Do knihovny se tradičně chodí za různými aktivitami, loni 11 párů uzavřelo sňatek na dvorku knihovny, opakovaně proběhlo vítání nejmenších čtenářů. Největším hitem je stále projekt Třetí věk. V jedenáctém školním roce studuje 371 studentů ve 27 oborech. Nejstarší student se může pochlubit svým ročníkem narození 1925! Nejmladší studentka je narozena v roce 1983. Ze studujících je 87 procent žen.

Experimentální služby

V knihovně pracuje 23 lidí, zaměstnanci věnovali vzdělávání celkem 960 hodin. Knihovna rozšířila své experimentální služby, vedle zaběhnuté plážové knihovny, funguje služba v prostorách Nemocnice Louny, především dobrovolníci působí v léčebně dlouhodobě nemocných, kde čtou pacientům.

A co čeká příznivce knihovny v roce 2017? Vedle nového cyklu přednášek, který začal již na konci roku 2016, proběhne v únoru již čtvrtý reprezentační ples, tradiční krajské recitační a divadelní přehlídky, hudební festival i oblíbené hudební dvorky. Velké výročí budou slavit skalní dobrovolnice, Spolek paní, dam a dívek bude mít totiž 4. října 2017 desáté výročí založení.

Knihovna chce letos znovu usilovat o dosažení absolutního titulu v soutěži knihovna roku a také si myslí na titul Kamarádka knihovna. Větší prostor chce věnovat také spolupráci se zahraničními knihovnami a spolky.

Poděkování patří všem dobrovolníkům, spolupracujícím subjektům, což jsou mateřské, základní i střední školy v Lounech a na Lounsku, zřizovateli za finanční podporu a donátorům za přízeň.

Dagmar Kučerová

autorka je ředitelkou Městské knihovny Louny