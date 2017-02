Do knihovny můžete nosit knihy, půjdou na charitu

Žatec - Sbírka bude probíhat pouze do pátku! Část potěší děti v domově a v nemocnici.

Městská knihovna v Žatci se opět připojila k Mezinárodnímu dni darování knih. Zájemci mohou darovat knihu, výtěžek z jejího prodeje pak půjde na dobročinné účely.

Knihy je možné nosit do žatecké knihovny na náměstí Svobody ode dneška, středy 15. února, až do pátku 17. února. „Budou přijímány jen knihy, které nejsou ve špatném stavu a nebyly vydány před rokem 2002. Část darovaných knih doručíme do dětského domova a dětského oddělení nemocnice. Najdeme-li knihu, která chybí ve fondu knihovny, zařadíme ji s označením „Dar od čtenářů". Ostatní knihy se prodají v dobročinném knižním bazaru, který se uskuteční ve dnech 22. až 24. března v Městské knihovně Žatec. Výtěžek bude určen na podporu aktivit knihovny pro veřejnost," informovala žatecká knihovna.