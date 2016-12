Knihy vykouzlily úsměvy na tvářích babiček a dědečků

Podbořany, okres Louny - Do sbírky, kterou před vánočními svátky uspořádal náš Deník, lidé přinesli 292 knížek, které udělaly velkou radost seniorům v domově v Podbořanech.

Velkou radost udělaly a úsměvy na tvářích seniorů vykouzlily knížky, které jste v minulých dnech nosili do knihoven či naší redakce. Téměř tři stovky nových a zánovních knih potěšily klienty Domova pro seniory v Podbořanech.

Knihy jste v minulých dnech mohli nosit do knihoven v Podbořanech, Postoloprtech, do žatecké redakce Deníku nebo do lounské knihovny. Jen pro zajímavost, tam jich lidé donesli úplně nejvíce, sešlo se jich téměř sto padesát.

Detektivky i romantika

Celkem do sbírky Deníku Knihy kouzlí úsměvy dorazilo 292 knih různých žánrů - detektivky, romantické příběhy, dramata, skutečné příběhy, knihy o slavných osobnostech, nebo i sportovní.

Při předávání v Podbořanech z nich měli ve čtvrtek 22. prosince klienti tamního Domova pro seniory velkou radost. Každý tam dostal jako vánoční dárek knihu podle „jeho gusta", navíc zbylé knížky poputují do tamní knihovničky. A tak pán dostal knihu o Jágrovi, babička vedle něj zase o Lasicovi. Její sousedka raději napínavé čtení, byla moc potěšená z thrilleru, který si vybrala.

Na tvářích babiček a dědečků byly vidět úsměvy, a to bylo hlavním cílem sbírky. Děkujeme vám, našim čtenářům, kteří jste knížky ve velkém množství nosili. Přejeme krásné svátky!