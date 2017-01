Knížky do vlaku je možné si půjčit i v Postoloprtech

Postoloprty - Tamní knihovna se připojila k celostátnímu projektu s názvem Kniha do vlaku. Zájemci si mohou vypůjčit knihu ve stojanu na nádraží a zkrátit si s ní dlouhé chvíle při cestování.

Regál s knihami na nádraží v Žatci při startu projektu v tomto městě v roce 2015.Foto: Městská knihovna Žatec

K projektu s názvem Kniha do vlaku se nově připojilo také město Postoloprty. Na nádraží v tomto městě na přelomu roku přibyl stojan s knížkami, které si může jakýkoli zájemce vypůjčit a zkrátit si s nimi dlouhé chvíle při cestování vlakem.

„Naše městská knihovna vyčlenila vhodný regálový stojan a poskytla i první várku knížek - a cestující se ve vlaku nemusí bát nudy," uvedl Pavel Panenka, ředitel Kulturního zařízení města Postoloprt.

Vrátit lze na řadě míst

Když pasažér knihu dočte, může ji zase do stojanu vrátit, a to na kterémkoli jiném nádraží v ČR, jež je do této sítě milovníků literatury rovněž připojeno. Knížky tak putují ve vlacích mezi různými lidmi a stanicemi v celé ČR. Knížky do stojanů poskytují ze svých zdrojů městské či obecní knihovny, ale mohou je tam dávat i sami čtenáři ze svých „domácích sbírek" - třeba takové tituly, které mají doma dvakrát, anebo ty, které už sami přečetli, zabírají jim už například místo, ale chtěli by s nimi potěšit třeba někoho dalšího, kdo má rád knížky.

Kniha do vlaku je projekt, u jehož zrodu stálo několik knihoven v ČR a České dráhy. Jeho cílem je propagace literatury, knihoven a nabídka zajímavého trávení volného času cestujícím. Projekt je založen na myšlence volného půjčování knih kterémukoli zájemci a možnosti vrátit je v jakékoli jiné zúčastněné stanici.

V Žatci nebo Mostě

V okrese Louny si lidé mohou vzít knížky na cestu do vlaku také například na nádraží v Žatci, v blízkém okolí rovněž i v Mostě. Žatec se k projektu připojil v říjnu roku 2015 a tehdy byl teprve druhým městem v Ústeckém kraji, kde si čtenáři mohli brát na nádraží knížky do vlaku.

„Knihy jsou přístupné kdykoli během provozní doby nádražní haly, bez registrace, bez čtenářského průkazu a bez poplatků. Princip fungování je velice jednoduchý: vezmi si knihu a po přečtení ji vrať, anebo dones jinou. Když cestující vypůjčenou knihu přečtou, na jakémkoli jiném zapojeném nádraží ji vrátí, nebo si knihu ponechají a přinesou jako náhradu jinou, čtivou a zachovalou," uvedla při zahájení Ludmila Králová z Městské knihovny Žatec.