Kolíky v polích ukazují, kudy povede obchvat Žiželic

Žiželice – Stále více aut, spousta těžkých kamionů, hluk… Obyvatelé vesnice na Žatecku se musejí vyrovnávat s hustou dopravou. O obchvatu se mluví už roky.

Budoucí trasu obchvatu Žiželic vyznačují kolíkyFoto: Deník/Petr Kinšt

Přes sedm tisíc aut projede během jednoho dne Žiželicemi na Žatecku po silnici I/27 Most – Plzeň. Velká část z toho jsou těžké kamiony. Růst dopravy je dlouhodobý, v posledních letech spojený také s rostoucím počtem továren v blízké průmyslové zóně Triangle.

Obyvatelé Žiželic už proto roky čekají na výstavbu silničního obchvatu. „Provoz rok od roku houstne. Někdy je problém přejít silnici z jedné strany na druhou. Hlavně těch kamionů je stále víc. Je to nebezpečné hlavně pro děti, které jezdí po vesnici na kolech. V noci je zase nepříjemný hluk ze silnice,“ říká Květa Panská, která v Žiželicích léta pracuje.

Roky se jen mluví

O stavbě silničního obchvatu kolem vesnice, kde bydlí několik set lidí, se mluví roky. Nyní mají obyvatelé Žiželic i projíždějící řidiči první hmatatelný důkaz, že by se měl skutečně stavět. Kolem Žiželic se v polích objevily kolíky, které vyznačují, kudy v budoucnu silnice povede.

Nová tříkilometrová silnice odvede tranzitní dopravu ze Žiželic, součástí obchvatu bude 377 metrů dlouhý most přes údolí potoka Hutná. „Samozřejmě jsme rádi, že se příprava obchvatu zase kousek posunula. Když vidíme, jaká je situace ve Velemyšlevsi, už se nemůžeme na zahájení stavby nové silnice dočkat,“ sdělil žiželický starosta Petr Kvítek.

V několik kilometrů vzdálené Velemyšlevsi na stejné silnici slouží nový silniční obchvat od konce loňského roku. I jeho součástí je dlouhý most přes hluboké údolí Chomutovky, s novou silnicí z vesnice zmizela téměř veškerá doprava. „Je to nepopsatelný rozdíl. Před tím byla ve Velemyšlevsi silnice hodně frekventovaná, teď tu jezdí aut minimálně,“ řekla Veronika Šlancová, pracující ve Velemyšlevsi.

Tak se stavěl most u Velemyšlevsi:

a tak se obchvat loni otevíral:

Nový obchvat oceňují i řidiči. „Jezdím ze Žatce do Mostu celkem často. Ten obchvat ve Velemyšlevsi je parádní, ušetří mi několik minut. Už aby stál i v Žiželicích,“ přeje si Petr Toman ze Žatce.

V Žiželicích si ale budou muset na podobnou situaci, jaká nyní panuje ve Velemyšlevsi, ještě několik let počkat. A také řidiči. I když Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) na přípravě obchvatu pracuje řadu let, s jeho stavbou nepočítá dřív než v roce 2019. A možná ještě později. Zbývá totiž provést mimo jiné časově náročný geologický průzkum. Ten by měl proběhnout v příštím roce. „Výstavbě obchvatu bude předcházet rozsáhlý průzkum území, jelikož se budoucí most a silnice nacházejí v místě velmi složitých inženýrsko – geologických poměrů, ve kterém v minulosti došlo k několika sesuvům.“ sdělila Nina Ledvinová, tisková mluvčí ŘSD.

ŘSD se tak chce vyhnout problémům, které v severních Čechách nastaly například u dálnice D8 vedoucí Českým středohořím. Anebo u zmíněného obchvatu Velemyšlevsi, kde se kvůli komplikovanému podlaží protáhla stavba mostu zhruba o půl roku.

Podle současných termínů by ŘSD chtělo získat stavební povolení k výstavbě obchvatu Žiželic během roku 2019 a buď v tento rok, nebo v roce 2020 zahájit výstavbu. Ta by měla trvat dva roky, předpokládaná cena je půl miliardy korun.

Modernizace cesty mezi Plzní a Mostem

Obchvaty Velemyšlevsi a Žiželic patří k sérii staveb, které mají za úkol zmodernizovat silnici I/27 Plzeň – Most, jež je významnou spojkou mezi Ústeckým a Plzeňským krajem. Nedávno byl dokončen obchvat Třemošné u Plzně, brzy by se měla začít stavět čtyřproudová silnice mezi Plzní a Třemošnou.

Na Plzeňsku se plánují také obchvaty městeček Plasy, Kralovice nebo Kaznějova. Jejich příprava ale ještě několik let potrvá. V Ústeckém kraji je v plánu rozšíření této silnice mezi Mostem a Litvínovem, ve výhledu jsou obchvaty Havraně na Mostecku a několika obcí na Podbořansku.