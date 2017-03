Kontrola odhalila několik chyb ve školce, prý jsou staršího data

Podbořany – Pochybení jsou spíše v drobnostech. Bývalá ředitelka je v hledáčku policie.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Vít Šimánek

Několik pochybení našla kontrola České školní inspekce v podbořanské Mateřské školce v ulici Bratří Čapků. V protokolu je celkem sedm nepříliš vážných zjištění. Má jít spíše o drobnosti.

Nejzávažnějším má být chybně vykazovaný počet žáků v jídelně, mělo jich být vedeno o několik méně. Podle vedení podbořanské radnice už byly nesrovnalosti odstraněny. „Zjištění se týkala období před nástupem nového vedení školky,“ sdělil podbořanský starosta Radek Reindl.

V minulých měsících totiž prošlo vedení školky obměnou, bývalá ředitelka je s městem ve vážné při. Radnice ji podezřívala z netransparentního hospodaření, poslala do školky kontrolu, která měla obavy potvrdit. Škoda má jít údajně do statisíců. Ve vedení školky pak ředitelka skončila, tvrdí, že na ní byl vytvářen nátlak. Vedení města to důrazně popírá.

Policie ženu následně obvinila ze zpronevěry. Bývalá ředitelka obvinění odmítá a říká, že se bude nařčením bránit.

Psali jsme: Policie obvinila exředitelku školky ze zpronevěry