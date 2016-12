Kraj opět podpoří Dočesnou, dožínky i pouť

Okres Louny - Hned několik akcí v regionu je zařazeno do programu s názvem Rodinné stříbro.

Hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček zahajuje krajské dožínky v PeruciFoto: Deník/Zdeněk Plachý

Dočesná v Žatci, dožínky v Peruci nebo Novohradská pouť na zámku v Jimlíně, to jsou akce, které by měl v příštím roce finančně podpořit Ústecký kraj. Jsou totiž zařazené do projektu s názvem Rodinné stříbro Ústeckého kraje, na jehož podporu by mělo v příštím roce jít z rozpočtu kraje 8,5 milionu korun.

Všechny tyto akce kraj už podpořil v minulých letech.