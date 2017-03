Poničené zámecké památky mají naději. Peníze z dotací

Krásný Dvůr - V havarijním stavu je už řadu let několik unikátních staveb v zámeckém parku v Krásném Dvoře. Pomohly by desítky milionů. Přijdou?

Poustevníkova rokle, místo, které kdysi šlechta nechala vybudovat, aby zámecký park působil romantičtěji a tajemněji, „volá" už dlouho po rekonstrukci. Je v katastrofálním stavu, nepřístupná. Také Čínský pavilon není vůbec v dobré kondici, kolem stavby je vstup zakázán. Opravy by ale potřebovaly i další jedinečné památky v Krásném Dvoře, kam za výlety jezdí lidé z Lounska, Chomutovska i Mostecka. Panův templ, Goethův pavilon a další a další…

Chybí ale to hlavní - peníze. Podle odhadů by bylo na kompletní obnovu potřeba zhruba 200 milionů. Taková částka je ale pro zámek „z říše snů", památkáři ji sami nemohou dát dohromady. Nyní svitla naděje evropské dotace.

Připravuje se žádost o dotaci

„Aktuálně finišujeme s přípravou žádosti o dotaci. Již brzy ji budeme podávat. Jedná se o komplexní obnovu nejvýraznějších partií parku," řekla Michaela Hofmanová, kastelánka zámku v Krásném Dvoře.

Žádat se bude o desítky milionů, záleží ještě na tom, jaké všechny objekty a práce budou do projektu zařazeny. Očekává se ale, že projekt bude ve výši 70 až 120 milionů korun. Pokud dotace přijde, opravovaly by se nejdříve nejvýznamnější stavby, ty jsou často také nejvíce poničené. V první řadě by se mělo dostat na Poustevníkovu rokli, Čínský pavilon či Panův templ.

Žádost zamíří do Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Památky v parku mají šanci, historie patří mezi podporované cíle. „Doufáme, že budeme úspěšní. Parku by to moc pomohlo," pokračuje kastelánka.

Desítky let napospas osudu

Do krásnodvorského zámeckého parku a jeho staveb se desítky let výrazněji neinvestovalo. Obnovu by přivítali i návštěvníci. „Pokud by se to povedlo, bylo by to fajn. Jsou to zajímavé objekty, ve špatném stavu, opravy už potřebují," říká Pavla Hrubá. „Bylo by to skvělé," přidává se Milan Kovář.

Jednu radost si už přitom v Krásném Dvoře „udělali". Několik let se tam doslova rozpadal Gotický templ. Jedinečná rozhledna byla dlouho v dezolátním stavu, oplocená, nepřístupná, odpadávaly z ní kusy. Záchrana přišla na poslední chvíli. Právě v těchto týdnech je tam dokončována, i když s ročním zpožděním, kompletní rekonstrukce za 21 milionů. Jednak byla památka zničená více než se čekalo, některé její části se musely úplně rozebrat a postavit prakticky znovu. Navíc některé práce také nebyly v odpovídající kvalitě a musely se předělávat. Z evropských dotací dorazilo 13 milionů, zbytek doplatilo ministerstvo kultury. Návštěvníci už se těší na záři vitrážových oken, která jsou tam v obrovském rozsahu.

Templ není jediný

Jenže, ke spokojenosti v Krásném Dvoře ještě hodně chybí. Právě kvůli tomu, že i další památky jsou v havarijním stavu. A kolik peněz by bylo celkem pro zámecký park potřeba? „Dělali jsme odhad v parku, kolik bychom potřebovali, aby vše bylo úplně stoprocentní. Jsou to peníze bez údržby zámku, ten jsme do toho nepočítali, jen park. Částka se pohybuje kolem dvou set milionů korun," přiznala kastelánka Hofmanová. Tolik peněz nemají šanci získat památkáři z vlastních zdrojů. Právě proto žádají o dotace. Doufají, že uspějí. Výsledek bude znám v příštích měsících.

V Krásném Dvoře chtějí postupně obnovit všechny stavby v parku. Například už letos se tam bude za několik milionů opravovat opěrná zeď u Čínského pavilonu, kde vypadávají kameny, je nebezpečná. Trápí je ale také vandalové. „Do oprav v parku dáváme každoročně statisíce. Určitě budeme dál bojovat. Postupně pokračovat s opravami, i když třeba pomaleji, po částech. Budeme samozřejmě hledat i další dotační možnosti," dodává kastelánka.

Park je unikátní

Unikátní park v anglickém stylu byl u krásnodvorského zámku, do jehož historie se nejvíce zapsal rod Černínů, založen mezi lety 1783 až 1793. Nabízí řadu mimořádných staveb, je velmi rozsáhlý. Rekreoval se tam například Goethe. Za války památku využíval ministr Třetí říše Ribbentrop. Později se postupně stal vyhledávaným turistickým cílem. Krásný Dvůr se také proslavil „hraním" v řadě filmů, například v Básnících.

