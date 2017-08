Kvůli havárii potrubí netekla voda v části Loun

Louny – Voda netekla v několika ulicích v západní části města.

Kvůli havárii na vodovodním řadu a souvisejícím zařízení dnes, v úterý 22. srpna, netekla voda v části Loun. Konkrétně šlo o ulici Březinovu, Přemyslovců, Slovenského národního povstání a Tomanovu.

Dodávka vody byla přerušena v době od 12 do 14 hodin. Oznámila to společnost Severočeské vodovody a kanalizace, jejíž pracovníci se pustili do opravy závady.