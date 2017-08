Letní kino má před sebou poslední čtyři filmy

Žatec - V Žatci bylo letos promítnuto zhruba 40 filmů, na něž přišlo kolem tří tisíc návštěvníků.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Václav Pancer

V Žatci pomalu končí letošní sezona promítání v letním kině. Milovníci filmů pod širým nebem budou mít už jen čtyři příležitosti k návštěvě. Dnes, v pátek 25. 8., jim kino nabídne novinku otce a syna Svěráků Po strništi bos, v sobotu to bude nový americký western Temná věž a v neděli rovněž americká kriminálka s názvem Barry Seal: Nebeský gauner.

"Pro filmové fajnšmekry potom uspořádáme ještě jedno mimořádné představení v září. Bude to ve středu 13. září, kdy uvedeme záznam koncertu David Gilmour v Pompejích. Díky nové moderní zvukové technice, která byla v letním kině nainstalována, to bude pro všechny návštěvníky skutečně mimořádný silný filmový a hudební zážitek," upřesnil Karel Fiala, pracovník Městského divadla Žatec, který se věnuje provozu letního kina. David Gilmour byl členem legendární kapely Pink Floyd.

V Žatci je nyní v provozu jediné fungující letní kino v rámci celého okresu Louny. Od května do srpna promítá v pravidelném režimu vždy od čtvrtka do neděle. A jak vypadala návštěvnost v končící letošní sezoně? "Zatím k nám do letního kina na film zavítalo 2910 lidí. Podle mých odhadů teď od pátku do neděle ještě dalších 300 až 400 zájemců přijde, takže celkem to bude kolem 3300 návštěvníků," uvedl na dotaz naší redakce Karel Fiala.

Za celé léto bylo v Žatci promítnuto přibližně čtyřicet filmů. "Největší zájem měli lidé o dětské nebo rodinné filmy, například to byli Piráti z Karibiku nebo Já padouch 3," sdělil Karel Fiala. Film Jana a Zdeňka Svěrákových Po strništi bos, jehož režisér se v Žatci narodil, se poprvé v tomto městě promítal minulou sobotu a do letního kina na premiéru přišlo 78 návštěvníků. Druhou příležitost mají zájemci o českou novinku ještě dnes - v pátek 25. srpna od 21 hodin.

Jakým způsobem vlastně nyní probíhá půjčování filmů k veřejné produkci? Kolik činí platby distributorům? "Většinou si producenti filmu berou za uvedení 50 % z tržby za každé představení, což je dnes obvyklá cena ve smlouvě. Kromě toho platíme ještě i odvody ministerstvu kultury, Ochrannému svazu autorskému, také náklady na personál, elektřinu. Není to výdělečná činnost, ale podporovat kulturu a její nabídku je samozřejmě důležité v každém městě i všeobecně," říká Karel Fiala.

Areál letního kina v Žatci ovšem nebude zahálet ani za týden, 1. a 2. září. Město ho využije jako jednu ze scén při pořádání tradiční Dočesné. V letním kině budou v pátek i sobotu hrát rockové kapely, jednou z nich bude například Citron s Ladislavem Křížkem, rodákem ze sousedních Loun.